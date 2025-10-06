Alunos de Caxias do Sul debatem mobilidade, saúde mental e segurança na sessão do Vereador por Um Dia

Sessão realizada no Plenário da Câmara de Caxias do Sul contou com a presença de pais e representantes das escolas. Ulisses Castro / Agencia RBS

Mobilidade urbana, saúde, tradicionalismo, bem como demandas diversas da comunidade escolar permearam os temas abordados pelos 23 alunos participantes do projeto Vereador por Um Dia, promovido pela Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. O evento, que ocorreu na tarde da segunda-feira (6) no plenário do poder legislativo, reuniu os representantes das escolas caxienses para debater os projetos apresentados pelos estudantes.

Após uma breve recepção e introdução aos trabalhos, conduzida pelo presidente da Casa, vereador Lucas Caregnato (PT), bem como os integrantes da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, e a diretora da Escola do Legislativo, a vereadora Rose Frigeri (PT), os trabalhos passaram a ser conduzidos por João Pedro Bertin de Souza, 15 anos, aluno da EMEF Eng. Dario Granja Sant'Anna, eleito presidente da Casa durante esta edição do projeto.

Ao lado dele, compuseram a Mesa Diretora o 1º Vice-presidente Rone Miguel Ribas Sangaletti, de 15 anos, do Colégio São José Caxias; o 2º Vice-presidente João Vítor Batista Bitencourt, 11, da EMEF Madre Assunta; a 1ª Secretária, Isabella Silva Duarte, 13, da EMEF Paulo Freire; 2ª Secretária Maria Antônia do Nascimento Casagrande, 15, da EMEF Caldas Júnior.

A tarde foi marcada por intensa discussão e questionamentos entre os estudantes, que por vezes divergiram dos projetos apresentados e a forma como os mesmos seriam implementados. Entre as propostas que causaram mais conflitos estão os projetos relacionados à mobilidade urbana, com o uso de bicicletas, e também sobre as câmeras de monitoramento nas salas de aula. No entanto, todas as proposições apresentadas foram aprovadas por unanimidade ou pela maioria dos votos.

Confira os projetos

Entre os projetos apresentados estão propostas sobre a melhoria de infraestrutura, projetos para abordar saúde mental, tradicionalismo, qualidade de alimentação e violência no ambiente escolar.

Bianca Klein dos Santos - EMEF Fermino Ferronatto - Requerimento de pedido de informações ao Poder Executivo sobre as obras de reconstrução da escola Planalto Rio Branco, bem como a área de lazer próximo do prédio.

- Requerimento de pedido de informações ao Poder Executivo sobre as obras de reconstrução da escola Planalto Rio Branco, bem como a área de lazer próximo do prédio. João Vítor Batista Bitencourt - EMEF Madre Assunta - Pedido de informações sobre a instalação de uma área de lazer no Loteamento Jardim Oriental.

- Pedido de informações sobre a instalação de uma área de lazer no Loteamento Jardim Oriental. Isabella Silva Duarte - EMEF Paulo Freire - Pedido de informações ao Poder Executivo sobre a infraestrutura das quadras de esporte das escolas municipais, sobre a possibilidade dos espaços serem fechados ou serem adaptados para proteger contra intempéries.

- Pedido de informações ao Poder Executivo sobre a infraestrutura das quadras de esporte das escolas municipais, sobre a possibilidade dos espaços serem fechados ou serem adaptados para proteger contra intempéries. Leonardo Flores Dal Agnol - EMEF Presidente Tancredo de Almeida Neves - Requer a instalação da Frente Parlamentar em Prol da Qualificação da Merenda Escolar no Município de Caxias do Sul, para a melhoria nutricional dos alimentos servidos no ambiente escolar.

- Requer a instalação da Frente Parlamentar em Prol da Qualificação da Merenda Escolar no Município de Caxias do Sul, para a melhoria nutricional dos alimentos servidos no ambiente escolar. Valentina Schirmer Panatto - EMEF Prof. Ilda Clara Sebben Barazzetti - Solicita ao Poder Executivo Municipal informações sobre o fechamento com paredes da quadra de esportes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Ilda Clara Sebben Barazzetti.

- Solicita ao Poder Executivo Municipal informações sobre o fechamento com paredes da quadra de esportes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Ilda Clara Sebben Barazzetti. Victor Henrique Machado - EMEF Presidente Castelo Branco - Projeto de lei complementar que dispõe sobre plano de evacuação e inclui restrições de construção de novas edificações em áreas localizadas na rota de inundação da Represa Dal Bó.

Projeto de lei complementar que dispõe sobre plano de evacuação e inclui restrições de construção de novas edificações em áreas localizadas na rota de inundação da Represa Dal Bó. Marina Facco da Silva - CETEC Fundamental - Projeto de lei que institui o Programa Escola Sem Bullying no Município de Caxias do Sul, para melhorar o relacionamento entre estudantes e prevenir os casos.

Projeto de lei que institui o Programa Escola Sem Bullying no Município de Caxias do Sul, para melhorar o relacionamento entre estudantes e prevenir os casos. Manuela Andreola Rodrigues - Colégio La Salle Caxias -Projeto de lei que dispõe sobre a Política Municipal de Modernização da Infraestrutura Urbana, com a implantação do cabeamento subterrâneo progressivo na área urbana do Município de Caxias do Sul, a partir de uma PPP, um fundo municipal e redução de impostos para custear a ação.

-Projeto de lei que dispõe sobre a Política Municipal de Modernização da Infraestrutura Urbana, com a implantação do cabeamento subterrâneo progressivo na área urbana do Município de Caxias do Sul, a partir de uma PPP, um fundo municipal e redução de impostos para custear a ação. Rone Miguel Ribas Sangaletti - Colégio São José Caxias - Projeto de lei que institui a Semana Municipal da Simulação da Organização das Nações Unidas (ONU) para todas as escolas do Município de Caxias do Sul, a fim de levar o debate sobre diferentes temas às escolas.

- Projeto de lei que institui a Semana Municipal da Simulação da Organização das Nações Unidas (ONU) para todas as escolas do Município de Caxias do Sul, a fim de levar o debate sobre diferentes temas às escolas. Júlia Florêncio Vanin - Escola de Ensino Médio Caminho - Projeto de lei que Institui o Programa “Caxias Bike”, que dispõe sobre a implantação de ciclovias e a disponibilização de bicicletas públicas na cidade.

- Projeto de lei que Institui o Programa “Caxias Bike”, que dispõe sobre a implantação de ciclovias e a disponibilização de bicicletas públicas na cidade. Maria Valentina da Rosa - Escola Jesus Bom Pastor-Pastorinhas - Projeto de lei que institui o Projeto Mente em Dia – Dia da Saúde Mental nas escolas de Caxias do Sul.

Projeto de lei que institui o Projeto Mente em Dia – Dia da Saúde Mental nas escolas de Caxias do Sul. Elisiane Camargo da Silva - EMEF Abramo Pezzi - Projeto de lei que incentiva a prática da Cultura Gaúcha nas Escolas Municipais e dispõe sobre a utilização das dependências escolares para atividades, dentro e fora do período da Semana Farroupilha.

Projeto de lei que incentiva a prática da Cultura Gaúcha nas Escolas Municipais e dispõe sobre a utilização das dependências escolares para atividades, dentro e fora do período da Semana Farroupilha. Livya Maria Cerqueira Silva - EMEF. Alberto Pasqualini - Projeto de lei que institui a Semana Municipal de Prevenção da Ansiedade Escolar no Município de Caxias do Sul, e dá outras providências.

Projeto de lei que institui a Semana Municipal de Prevenção da Ansiedade Escolar no Município de Caxias do Sul, e dá outras providências. Nathaly dos Reis - EMEF Américo Ribeiro Mendes - Projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de psicólogos(as) nas escolas da rede pública municipal.

Projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de psicólogos(as) nas escolas da rede pública municipal. Maria Antônia do Nascimento Casagrande - EMEF Caldas Júnior - Projeto de lei que acresce inciso ao art. 3º da Lei nº 6.025, de 12 de junho de 2003, que cria o Programa de Prevenção de Acidentes na Escolas Públicas da cidade de Caxias do Sul, através da instalação de Comissões Internas de Prevenção de Acidentes e Violência Escolar.

- Projeto de lei que acresce inciso ao art. 3º da Lei nº 6.025, de 12 de junho de 2003, que cria o Programa de Prevenção de Acidentes na Escolas Públicas da cidade de Caxias do Sul, através da instalação de Comissões Internas de Prevenção de Acidentes e Violência Escolar. Amanda Machado Gomes - EMEF Carlin Fabris - Projeto de lei que institui, no âmbito do Município de Caxias do Sul, o Projeto Leitura Criativa nas Escolas.

Projeto de lei que institui, no âmbito do Município de Caxias do Sul, o Projeto Leitura Criativa nas Escolas. João Pedro Bertin de Souza - EMEF Eng. Dario Granja Sant'Anna - Projeto de lei que dispõe sobre a instalação de câmeras de segurança nas salas de aulas das escolas da Rede Municipal.

Projeto de lei que dispõe sobre a instalação de câmeras de segurança nas salas de aulas das escolas da Rede Municipal. Heloisa Perius Sartor - EMEF José de Alencar - Projeto de lei que Institui a Plataforma Educacional Integrada (PEI).

Projeto de lei que Institui a Plataforma Educacional Integrada (PEI). Ezequiel Monti Gomes - EMEF Machado de Assis - Projeto de lei que institui a Semana Municipal de Valorização dos Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) e dos Agentes de Combate às Endemias (ACEs) no Calendário Oficial de Eventos do Município.

Projeto de lei que institui a Semana Municipal de Valorização dos Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) e dos Agentes de Combate às Endemias (ACEs) no Calendário Oficial de Eventos do Município. João Carlos Troian Amado - EMEF Padre João Schiavo - Projeto de lei que institui o Dia Municipal da Iniciação Científica, no âmbito do Município.

Projeto de lei que institui o Dia Municipal da Iniciação Científica, no âmbito do Município. Gabriel Vingla - EMEF San Gennaro - Projeto de lei que institui o tempo máximo de espera para atendimento médico na Unidade Básica de Saúde (UBS) Reolon. Em casos graves, os pacientes devem ser atendidos em até 30 minutos.

Projeto de lei que institui o tempo máximo de espera para atendimento médico na Unidade Básica de Saúde (UBS) Reolon. Em casos graves, os pacientes devem ser atendidos em até 30 minutos. Antonia Schwarz Aguiar - EMEF Santo Antônio - Projeto de lei que institui, no Município de Caxias do Sul, a Semana Municipal da Educação do Campo.

Projeto de lei que institui, no Município de Caxias do Sul, a Semana Municipal da Educação do Campo. Maria Eduarda Rabelo Vieira - EMEF Senador Teotônio Vilela - Projeto de lei que institui a Semana Municipal da Educação Integral, que versa sobre educação financeira, educação digital e saúde emocional.

"O que vimos foi uma demonstração de criticidade", diz vereadora

Fomentado pela Escola do Legislativo, o projeto Vereador por um Dia busca fomentar a consciência dos estudantes sobre as demandas da comunidade em que vivem e da própria cidade. Na avaliação da diretora do núcleo, vereadora Rose Frigeri, a tarde representou o ponto alto das ações desenvolvidas com os alunos desde o começo do ano.

— Acredito que as palestras feitas nas escolas, o momento da diplomação, influenciaram e muito na apresentação dessas várias propostas que foram apresentadas. Certamente muitas delas têm potencial para serem aproveitadas pelos vereadores. O que vimos no Plenário foi uma demonstração de criticidade, de envolvimento, muito debate e da importância de termos os jovens conscientes e ativos na vida pública — pontuou.