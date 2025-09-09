Telejornal, debates e plateia: como será a nova programação da TV Câmara de Caxias do Sul

A instalação da antena que fará a transmissão do sinal aberto da TV Câmara também deve acontecer em breve. Vania Marta Espeiorin/Câmara Caxias / Divulgação

A TV Câmara de Caxias do Sul vai ganhar um novo formato a partir de outubro, com a estreia de cinco programas inéditos e a confirmação da chegada do sinal aberto para toda a cidade e região ainda em 2025. O anúncio foi feito pelo presidente do Legislativo, vereador Lucas Caregnato (PT), na abertura da sessão ordinária desta terça-feira (9).

Leia Mais TV Câmara Caxias terá sinal aberto

Atualmente, a grade da TV Câmara conta com nove programas fixos, além das transmissões ao vivo das sessões ordinárias, solenes, audiências públicas e reuniões das 34 comissões e frentes parlamentares do Legislativo. As sessões ordinárias são transmitidas ao vivo às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 8h30min, com reprise às 19h.

A partir de outubro, outros cinco programas estreiam na grade:

Fala, Vereador! Fala, Vereadora! De Carona!: os parlamentares acompanham o repórter em um trajeto de carro, em uma conversa descontraída sobre projetos, curiosidades pessoais e desafios do município.

os parlamentares acompanham o repórter em um trajeto de carro, em uma conversa descontraída sobre projetos, curiosidades pessoais e desafios do município. Conversa Franca (todas as sextas): programa de debates com dois vereadores em posições opostas discutindo temas polêmicos que repercutem em Caxias e no país.

programa de debates com dois vereadores em posições opostas discutindo temas polêmicos que repercutem em Caxias e no país. Mais Cultura (sextas-feiras, às 19h30min): já existente, agora passa a ser um programa de auditório, com especialistas, escolas, parlamentares e atrações artísticas locais.

já existente, agora passa a ser um programa de auditório, com especialistas, escolas, parlamentares e atrações artísticas locais. Memórias: em formato documental, contará a história do Parlamento por meio de lembranças de vereadores, ex-presidentes e personalidades. A primeira temporada terá seis episódios, com estreia prevista para dezembro.

em formato documental, contará a história do Parlamento por meio de lembranças de vereadores, ex-presidentes e personalidades. A primeira temporada terá seis episódios, com estreia prevista para dezembro. Câmara Agora: telejornal dinâmico e ao vivo, transmitido sempre após as sessões ordinárias, às terças, quartas e quintas-feiras. O programa irá fazer entradas ao vivo de repórteres, entrevistas e reportagens sobre os projetos aprovados.

Os novos programas da TV Câmara se somam aos fixos:

De Frente com a Lei (de segunda a sexta-feira, às 9h): entrevistas e debates sobre legislação.

entrevistas e debates sobre legislação. Roda de Saberes (de segunda a sexta-feira, às 9h30min): roda de conversa com especialistas e convidados.

roda de conversa com especialistas e convidados. Café com Letras (de segunda a sexta-feira, às 11h): dedicado à literatura.

dedicado à literatura. Entre Elas (de segunda a sexta-feira, às 11h30min): espaço para discussões voltadas ao protagonismo feminino.

espaço para discussões voltadas ao protagonismo feminino. Caxias Conversa (de segunda a sexta-feira, às 21h): em formato de podcast.

em formato de podcast. Direto da Redação (todos os dias): serviços, cultura e utilidade pública.

serviços, cultura e utilidade pública. O Nome Dessa Rua (todos os dias): série que apresenta a história das vias nomeadas pelo Parlamento.

série que apresenta a história das vias nomeadas pelo Parlamento. Tá na Lei (todos os dias): animações que explicam datas comemorativas.

animações que explicam datas comemorativas. Da Terra (todos os dias): voltado a iniciativas do campo e da cidade.

Segundo Caregnato, a entrada da TV Câmara em sinal aberto ainda neste ano deve ampliar o alcance da emissora, que já integra a Rede Legislativa de Rádio e TV, em parceria com a TV Assembleia do Rio Grande do Sul, a TV Câmara dos Deputados e a TV Senado.

Durante seu pronunciamento, o presidente destacou que a emissora caxiense foi pioneira no Sul do Brasil ao transmitir ao vivo uma sessão ordinária e relembrou eventos já registrados pela TV, como o Carnaval de 2025 e, mais recentemente, a escolha da rainha e princesas da Festa da Uva.

Caregnato ressaltou que a TV Câmara é também um espaço de formação, recebendo estudantes de jornalismo, relações públicas e publicidade. Ainda em julho, a Câmara aprovou a contratação de cinco cargos para a operação do sinal aberto da TV do Legislativo. Todas as vagas já foram preenchidas, sendo que a coordenadora responsável pela implantação é a jornalista Marliva Gonçalves.