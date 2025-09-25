Quem são os alunos selecionados para o programa "Vereador por um dia" da Câmara de Caxias do Sul 

Os alunos foram diplomados na Câmara de Vereadores nesta quarta-feira (24) Pietra Lima/Câmara Caxias / Divulgação

Vinte e três alunos de escolas municipais e estaduais de Caxias do Sul foram diplomados, de forma simbólica, nesta quarta-feira (24), para participarem do programa Vereador por um dia 2025, projeto promovido pela Escola do Legislativo (EL) e pela Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação (CECTI) da Câmara.

O programa envolve alunos do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental de 23 escolas públicas e privadas, número equivalente ao de cadeiras parlamentares da Casa. Durante os últimos meses, os jovens também participaram das atividades como "Vereador sombra", em que o aluno acompanha um parlamentar durante um dia, oficina de elaboração de leis e a preparação para a sessão simulada - que vai ocorrer dia 6 de outubro.

À frente da EL, a vereadora Rose Frigeri (PT) agradeceu pelo empenho de todas as instituições, vereadores e servidores envolvidos na iniciativa:

— Que essa experiência seja um ponto de partida. Levem a certeza de que a cidadania não é um dever distante, mas um direito e uma prática diária. Caxias do Sul nos mostra que pode contar com vocês, jovens protagonistas que começam a escrever sua história na vida pública — disse aos alunos.

A estudante Nathaly dos Reis, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Américo Ribeiro Mendes, celebrou a atividade.

— Nós, jovens, também temos voz, ideias e sonhos para contribuir com a comunidade — disse em nome de todos os diplomados.

O que é Programa Vereador Por Um Dia

O Vereador por Um Dia é uma iniciativa organizada pela Escola do Legislativo (EL) e pela Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação (CECTI) da Câmara.

Normalmente, são 23 vagas disponíveis, número equivalente ao de cadeiras parlamentares da Casa. A participação envolve alunos e alunas do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental de escolas públicas e privadas. Todos participam de atividades preparatórias para, posteriormente, fazer a defesa de seus respectivos projetos durante uma sessão simulada, que, neste ano, está prevista para ocorrer em 6 de outubro.

O Programa Estudantil Vereador por um Dia existe desde 30 de junho de 1999, a partir de proposição do então parlamentar Waldemar Jones Biglia (1939 – 2008).