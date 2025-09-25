Política

Legislativo
Notícia

Quem são os alunos selecionados para o programa "Vereador por um dia" da Câmara de Caxias do Sul 

Os estudantes foram diplomados nesta quarta-feira. A sessão simulada está marcada para o dia 6 de outubro

Renata Oliveira Silva

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS