Prefeitura de Caxias do Sul apresenta superávit de R$ 204 milhões no segundo quadrimestre de 2025

Contudo, conforme o secretário adjunto de Gestão e Finanças, Francis Venturin, o valor já está empenhado. A informação foi divulgada nesta terça-feira (30) 

Renata Oliveira Silva

