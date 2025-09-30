Prefeitura de Caxias do Sul apresenta superávit de R$ 204 milhões no segundo quadrimestre de 2025

A audiência pública na Câmara contou com a presença do secretário adjunto de Gestão e Finanças, Francis Venturin (segundo à esquerda), além dos vereadores Zé Dambrós (PSB), Capitão Ramon (PL) e Sandro Fantinel (PL) Reprodução YouTube/TV Câmara / Divulgação

O balanço financeiro do segundo quadrimestre das contas públicas de Caxias do Sul registrou um superávit de R$ 204 milhões, contudo, o valor já está empenhado para outras despesas. As informações foram apresentadas em audiência pública na Câmara de Vereadores nesta terça-feira (30).

De acordo com o secretário adjunto de Gestão e Finanças, Francis Venturin, as receitas do município ficaram em R$ 2,350 bilhões e as despesas ficaram em R$ 2,146 bilhões, com o superávit de R$ 204 milhões — que já estão comprometidos.

— Por que o superávit orçamentário? É previsto uma receita e é executado um gasto. Até o segundo quadrimestre foi feito este gasto. Então, o superávit não é um recurso que vai estar disponível para gasto, em virtude da liquidação — explica Venturin.

Referente ao orçamento ajustado, a administração direta já utilizou R$ 222.967.101,44, sendo R$ 25.991.451,23 para a Câmara de Vereadores e R$ 47.530.483,41 para a Fundação de Assistência Social (FAS). Com as despesas com o pessoal, a prefeitura está em 43,84%, sendo que o limite máximo é 54%.

O secretário também salientou que os investimentos no setor da educação já chegaram em 23,27%, sendo que a meta é 25%. Já na saúde foram aplicados 24,06% do orçamento, mas o percentual mínimo é de 15%.

No caso da administração indireta, o Samae já gastou R$ 116.795.814,14, o Ipam Saúde R$ 22.163.789,49 e o Ipam Previdência, R$ 84.409.701,82.