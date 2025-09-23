PGR denuncia ex-prefeito de Farroupilha que sugeriu colocar Alexandre de Moraes em guilhotina

O ex-prefeito de Farroupilha Fabiano Feltrin (PL) foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) nesta segunda-feira (22) por ter supostamente incitado o homicídio do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A denúncia é referente a uma live de 2024, quando Feltrin teria sugerido que Moraes fosse colocado em uma guilhotina.
O caso aconteceu no fim de julho daquele ano, durante uma visita do ex-presidente Jair Bolsonaro à Serra. Após a denúncia apresentada pela PGR ao Supremo, Moraes intimou nesta terça-feira (23) o ex-prefeito para apresentação de defesa prévia. Feltrin terá 15 dias para manifestação.
Na manhã desta quarta-feira (24), o advogado de Feltrin, Alexandre Ayub Dargél, informou que "Até o momento, a defesa não foi intimada. No entanto, permanece confiante de que, após oportunizado o contraditório, o desfecho será favorável".
De acordo com o procurador-geral Paulo Gonet, o discurso "além de banalizar a prática de crimes contra Ministros do Supremo Tribunal Federal, incentiva de maneira pública e explícita a prática do crime de homicídio contra o Ministro Alexandre de Moraes, ao propugnar como ‘homenagem’ ao magistrado a utilização de um instrumento utilizado para decapitação de pessoas".
A pena para esse tipo de delito é de três a seis meses de detenção. Feltrin pode negociar um acordo de não persecução penal com a PGR, em caso de confissão.
O caso
A manifestação de Feltrin foi feita em 25 de julho, durante passagem do ex-presidente da República Jair Bolsonaro pela cidade da Serra.
A recepção foi transmitida em live em rede social de Feltrin, que era prefeito na época. Em determinado momento, um dos integrantes da comitiva faz referência a uma estátua que considerou ter alguma similaridade com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Bolsonaro caminha junto ao grupo.
— A única coisa que eu não gostei foi uma estátua em homenagem ao Alexandre de Moraes — diz esse integrante da comitiva.
— Aqui não tem isso — diz Feltrin. — A homenagem pra ele eu vou mostrar qual é que é, (deputado estadual Gustavo) Victorino (do Republicanos). É só botar ele aqui na guilhotina, ó. Tá aqui a homenagem pra ele — prossegue o ex-prefeito, manejando a réplica de um equipamento similar a uma guilhotina, um dos itens temáticos encontrados no parque onde ocorre a visita.
O caso também foi investigado pela Polícia Federal (PF), que concluiu em inquérito que teria ocorrido o crime de incitação.
Na época, Feltrin divulgou nota afirmando que "fez uma brincadeira" e pediu desculpas. Confira na íntegra:
"Hoje, num evento político, quando perguntado fiz uma brincadeira envolvendo o nome do ministro Alexandre de Moraes. Embora eu seja de fato um crítico de sua atuação como magistrado, é inadequada qualquer alusão a atos de violência. Alusão semelhante já foi usada em outro momento pelo próprio ministro, mas isso não exime o equívoco ao qual reitero meu pedido de desculpas. A fala, portanto, não refletiu nenhuma vontade pessoal ou qualquer espécie de incitação. Minha trajetória mostra que sempre respeitei as pessoas e as instituições – e assim quero prosseguir."