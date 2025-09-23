PGR denuncia ex-prefeito de Farroupilha que sugeriu colocar Alexandre de Moraes em guilhotina

O ex-prefeito de Farroupilha Fabiano Feltrin (PL) foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) nesta segunda-feira (22) por ter supostamente incitado o homicídio do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. A denúncia é referente a uma live de 2024, quando Feltrin teria sugerido que Moraes fosse colocado em uma guilhotina.

O caso aconteceu no fim de julho daquele ano, durante uma visita do ex-presidente Jair Bolsonaro à Serra. Após a denúncia apresentada pela PGR ao Supremo, Moraes intimou nesta terça-feira (23) o ex-prefeito para apresentação de defesa prévia. Feltrin terá 15 dias para manifestação.

Leia Mais PF conclui que houve incitação ao crime no vídeo em que prefeito de Farroupilha sugere "guilhotina" para ministro do Supremo

Na manhã desta quarta-feira (24), o advogado de Feltrin, Alexandre Ayub Dargél, informou que "Até o momento, a defesa não foi intimada. No entanto, permanece confiante de que, após oportunizado o contraditório, o desfecho será favorável".

De acordo com o procurador-geral Paulo Gonet, o discurso "além de banalizar a prática de crimes contra Ministros do Supremo Tribunal Federal, incentiva de maneira pública e explícita a prática do crime de homicídio contra o Ministro Alexandre de Moraes, ao propugnar como ‘homenagem’ ao magistrado a utilização de um instrumento utilizado para decapitação de pessoas".

A pena para esse tipo de delito é de três a seis meses de detenção. Feltrin pode negociar um acordo de não persecução penal com a PGR, em caso de confissão.

O caso

A manifestação de Feltrin foi feita em 25 de julho, durante passagem do ex-presidente da República Jair Bolsonaro pela cidade da Serra.

A recepção foi transmitida em live em rede social de Feltrin, que era prefeito na época. Em determinado momento, um dos integrantes da comitiva faz referência a uma estátua que considerou ter alguma similaridade com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Bolsonaro caminha junto ao grupo.

— A única coisa que eu não gostei foi uma estátua em homenagem ao Alexandre de Moraes — diz esse integrante da comitiva.

— Aqui não tem isso — diz Feltrin. — A homenagem pra ele eu vou mostrar qual é que é, (deputado estadual Gustavo) Victorino (do Republicanos). É só botar ele aqui na guilhotina, ó. Tá aqui a homenagem pra ele — prossegue o ex-prefeito, manejando a réplica de um equipamento similar a uma guilhotina, um dos itens temáticos encontrados no parque onde ocorre a visita.

O caso também foi investigado pela Polícia Federal (PF), que concluiu em inquérito que teria ocorrido o crime de incitação.

Na época, Feltrin divulgou nota afirmando que "fez uma brincadeira" e pediu desculpas. Confira na íntegra: