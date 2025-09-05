Nova programação da TV Câmara de Caxias do Sul deve ser divulgada na próxima terça

A instalação da antena que fará a transmissão do sinal aberto da TV Câmara também deve acontecer em breve Vania Marta Espeiorin/Câmara Caxias / Divulgação

Com a futura disponibilização do sinal aberto da TV Câmara de Caxias do Sul, a nova grade de programação deve ser ampliada com programas ao vivo e com público. A informação é do presidente da Câmara de Vereadores, Lucas Caregnato (PT). Ele ainda destacou que as novidades serão apresentadas na próxima terça-feira (9).

— A TV é a mesma, o que muda é que o canal vai ser aberto. Então, terá uma série de novos programas envolvendo os vereadores e a comunidade. Por enquanto, serão quatro programas, sendo um telejornal ao meio-dia, ao vivo, nos dias de sessão, e um programa de plateia, tipo o "Rede de olhares" da (extinta) UCS TV. Enfim, umas ideias legais, mas na terça vamos divulgar com todos os detalhes — destacou o presidente.

Além disso, Caregnato revelou que já estão com um espaço definido para a instalação da antena, mas que ainda não há uma data de quando isso deve ocorrer.

— Nós fechamos o local onde vai ser instalada a antena, pois é preciso fazer uma locação do espaço, e nos próximos dias, a rede legislativa da Câmara dos Deputados vai nos informar a data em que estará sendo feita a instalação. Esse equipamento é instalado com recurso do Ministério das Telecomunicações, por uma empresa terceirizada — salientou.

Ainda em julho, a Câmara aprovou a contratação de cinco cargos para a operação do sinal aberto da TV do Legislativo. Todas as vagas já foram preenchidas, sendo que a coordenadora responsável pela implantação é a jornalista Marliva Gonçalves.