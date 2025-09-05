Política

Novidade
Notícia

Nova programação da TV Câmara de Caxias do Sul deve ser divulgada na próxima terça

Com o futuro sinal aberto, o presidente da Câmara, Lucas Caregnato (PT) promete que a TV trará programas que envolvam a comunidade e os vereadores 

Renata Oliveira Silva

