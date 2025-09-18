Municípios da Serra receberão mais de R$ 11 milhões do governo federal para obras de contenção de encostas 

Região da BR-470, em Bento Gonçalves, atingida por deslizamentos em 2024. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Canela devem receber, em breve, R$ 11 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal. Os valores serão destinados para obras de contenção de encostas. A liberação dos recursos foi anunciada pela deputada federal Denise Pessôa (PT), na tarde desta quinta-feira (18).

De acordo com as informações, os montantes foram divididos da seguinte forma: R$ 8.662.500,00 para Bento Gonçalves; R$ 1.470 milhão para Canela; e R$ 1.233.478,35 para Caxias do Sul.

— Nossa região foi fortemente atingida pelos deslizamentos de maio de 2024. Tivemos perdas irreparáveis de vidas e famílias inteiras afetadas. Esses recursos permitirão obras essenciais para proteger famílias e prevenir novos desastres — destaca Denise.

Ainda, outras cidades do Estado foram beneficiadas com o recurso para obras em encostas, totalizando R$ 40,9 milhões. Para drenagem urbana, o governo liberou R$ 276,9 milhões do Orçamento Geral da União (OGU) e R$ 150,3 milhões de financiamento via FGTS. No total, foram liberados R$ 468,1 milhões do PAC para o Rio Grande do Sul.