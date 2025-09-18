Política

Prevenção
Notícia

Municípios da Serra receberão mais de R$ 11 milhões do governo federal para obras de contenção de encostas 

Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Canela foram as contempladas. O valor faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)

Renata Oliveira Silva

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS