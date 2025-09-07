Manifestações de movimentos políticos distintos marcam o 7 de Setembro em Caxias do Sul 

Manifestantes da direita reuniram-se na Praça Dante Alighieri durante à tarde deste domingo (7). Porthus Junior / Agencia RBS

Com jingles, gritos carregados de críticas ao governo atual, camisetas e bandeiras com as cores do Brasil e dos Estados Unidos, moradores de Caxias do Sul se reuniram na praça Dante Alighieri, na tarde deste domingo (7), para pedirem a anistia aos presos do 8 de janeiro, o impeachment do ministro Alexandre de Morais e a defesa do agronegócio. Mais cedo, grupos de esquerda também se manifestaram, desta vez contra a anistia e pela soberania nacional (leia mais abaixo).

Presidente do PL de Caxias, Mauricio Scalco disse que a manifestação é apartidária e em defesa da família. Porthus Junior / Agencia RBS

De acordo com o presidente do PL municipal, Mauricio Scalco, o movimento foi organizado em parceria com a associação Todos por Caxias, mas que se trata de uma manifestação apartidária.

— É um movimento nacional apartidário. O povo não está satisfeito com o que está acontecendo no nosso país. Então, é uma grande mobilização pela família, pelos filhos, contra essa ditadura mascarada que está acontecendo no nosso Brasil — destacou Scalco.

Presidente de honra da associação Todos por Caxias, Raul Neukamp. Porthus Junior / Agencia RBS

O presidente de honra da associação, Raul Neukamp, destacou que as pautas do encontro também foram acertadas com vereadores da direita do município.

— A nossa pauta foi gerada a partir de uma reunião com os vereadores da direita em Caxias. Ela se funde com o evento nacional, estadual e nacional. Com a finalidade de pautar essa anistia ampla e geral, para que a sociedade passe a ter paz, passe a ter um futuro sem conflitos e que tenhamos eleições justas e limpas no ano que vem — disse Raul.

Acompanhado do filho João Pedro, o empresário de fruticultura Valderez Palandi, que organizou os agricultores para o "Tratoraço". Porthus Junior / Agencia RBS

O movimento do agro também marcou presença, organizando um “Tratoraço” a partir da comunidade de São Braz e demais localidades, com o objetivo de reivindicar melhores condições para o pagamento de dívidas rurais, sobretudo, a questão da securitização das contas. O empresário de fruticultura Valderez Palandi organizou os agricultores.

— A agricultura do Rio Grande do Sul, principalmente, está morrendo. Veio de quatro, cinco secas, depois veio a enchente. O produtor está descapitalizado para plantar as próximas safras e quem vai pagar a conta, infelizmente, é o pessoal da cidade, porque vai faltar — disse Valderez.

Além de políticos, havia famílias, idosos e jovens participaram da manifestação. Um exemplo é o vendedor Jair da Silva Santos, de 54 anos.

— Percebemos que que o Brasil vem desfalecendo. E eu acredito que, se eu não fizer a minha parte, se eu não for mais um no meio do grupo, a tendência de a gente não conseguir nada é muito grande. Então é importante que as pessoas saiam de casa, que venham e se mostrem de uma forma ou de outra — comentou Jair.

O vendedor Jair da Silva Santos participou da manifestação na Praça Dante Alighieri, em Caxias do Sul, por não aprovar as medidas do Governo atual Porthus Junior / Agencia RBS

O vendedor também estava com uma bandeira do Brasil e dos Estados Unidos. Questionado, Jair explicou que é um fã do país.

— Eles são grandes, por isso. Nada é maior que eles e por isso que serão sempre maiores — comentou.

Movimentos de esquerda também se manifestaram

Movimentos da esquerda realizaram uma manifestação após o encerramento do Desfile Neimar De Cesero / Agencia RBS

Mais cedo, logo após o encerramento do Desfile de 7 de Setembro, na manhã deste domingo, integrantes do movimento sindical de Caxias fizeram um protesto com bandeiras e cartazes na Rua Sinimbu. Participaram do ato entidades como o Sindicato dos Servidores Municipais (SindiServ), o Sindicato dos Metalúrgicos e a Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB).

Cartazes defendendo a soberania nacional. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Vestidos com roupas alusivas à bandeira do Brasil, dezenas de manifestantes defenderam a soberania nacional frente às medidas tarifárias impostas pelos Estados Unidos. Também criticaram o projeto de lei, em tramitação no Congresso Nacional, que pretende conceder anistia aos condenados pelos atos anti-democráticos de 8 de janeiro de 2023. O grupo também pediu o fim da escala de trabalho 6 por 1.

Chamou a atenção, em meio ao movimento, um boneco com uma fotografia do presidente norte-americano Donald Trump sendo arrastado pela via.

Boneco com a imagem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Neimar De Cesero / Agencia RBS