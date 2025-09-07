Política

Dia da Independência do Brasil
Notícia

Manifestações de movimentos políticos distintos marcam o 7 de Setembro em Caxias do Sul 

Entidades de direita e esquerda organizaram atos na área central da cidade, manhã e tarde deste domingo (7) 

Renata Oliveira Silva

Luca Roth

