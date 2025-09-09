Política

Esclarecimentos
Notícia

Gestora das Unidades de Pronto Atendimento de Caxias do Sul responde questionamentos de vereadores na Câmara

Comissão de Saúde convocou reunião pública para debater como está o funcionamento das estruturas no Centro e na Zona Norte. Um dos principais pontos da discussão foi sobre a contratação e remuneração dos profissionais

Bruno Tomé

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS