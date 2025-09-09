Gestora das Unidades de Pronto Atendimento de Caxias do Sul responde questionamentos de vereadores na Câmara

Reunião da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Bruno Tomé / Agencia RBS

A empresa gestora das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Central e Zona Norte, a Ideas, apresentou números e explicações aos vereadores de Caxias do Sul, na tarde desta terça-feira (9). A reunião, com o objetivo de debater o funcionamento das estruturas, foi convocada pela Comissão de Saúde, presidida por Rafael Bueno (PDT).

Durante a maior parte do encontro, o representante do Ideas, Rafael Colombo, respondeu a questionamentos dos parlamentares. O secretário municipal da Saúde, Geraldo da Rocha Freitas Junior, e a secretária adjunta da pasta, Daniele Meneguzzi, também compareceram à reunião.

Os principais questionamentos foram sobre as terceirizações (ou quarteirizações, como colocado pelos vereadores) do Ideas, especialmente para a contratação de médicos. Colombo, que é diretor das unidades da empresa, detalhou que decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) embasam o modelo adotado pela prestadora do serviço.

Ao mesmo tempo, o gestor afirmou que 81% dos funcionários do Ideas são contratados pelo regime CLT. Enquanto isso, os outros 19% são por meio de terceirizações (ou quarteirizações).

Colombo diz que o volume de atendimentos nas UPAs e a quantidade de atestados e faltas não justificadas dos funcionários motivou esse formato de contratação:

— Se eu tenho a possibilidade, dentro do meu período de colaboração, dentro do entendimento do STF, e dentro do entendimento do Tribunal de Contas do Estado, nós optamos por iniciar uma terceirização para a cobertura dos profissionais.

De fevereiro a agosto, conforme os dados do Ideas, foram um total de 775 atestados apresentados nas duas unidades (a maioria, 604, na Central). Enquanto isso, foram 14 ausências injustificadas na UPA do Centro e 10 na Zona Norte.

Número de atendimentos nas UPAs

Durante a reunião, o representante do Ideas apresentou os números de atendimentos realizados pelas UPAs em 2025. Desde fevereiro, quando a empresa assumiu a unidade Central, foram mais de 107 mil. Já na Zona Norte, desde abril — período em que também iniciou a gestão —, foram mais de 44 mil.

Na UPA Central, como demonstrou Colombo, os atendimentos estão acima do contratado. Já na Zona Norte, o que chamou atenção do Ideas é que quase 97% dos atendimentos são de pouca ou nenhuma gravidade.

O secretário municipal da saúde, Geraldo da Rocha Freitas Junior, avaliou que Caxias passa por um aumento crescente de demanda. Um dos motivos citados é a chegada de novos moradores no município, sejam de outras partes do Estado ou país, ou estrangeiros. Além disso, a cidade segue como referência regional na saúde.

Outro desafio, como citou, é o orçamento. Atualmente, o município investe 27% da receita na área.

— Todas as nossas necessidades não cabem no orçamento. O ideal seria que tivéssemos mais unidades dos bairros. Mas elas têm que ser direcionadas conforme a densidade populacional — afirmou o secretário, lembrando que se desenvolve um trabalho de análise territorial para planejar em quais locais poderiam ser construídas novas unidades básicas de saúde (UBSs) para auxiliar no atendimento.

Na reunião, o secretário também informou que dois pedidos foram feitos para aumentar o orçamento da saúde em Caxias. Um deles foi a solicitação junto ao Ministério da Saúde para aumento do Teto MAC, para os serviços de média e alta complexidade.

Já o outro é o pedido junto ao Estado para que Caxias receba um aporte por ser referência de atendimento a 49 municípios da Serra.