Definida Mesa Diretora do projeto "Vereador por um dia" da Câmara de Caxias do Sul 

Como mais uma atividade do projeto Vereador por um dia 2025, a Mesa Diretora da sessão simulada foi definida nesta segunda-feira (29). A iniciativa é da Câmara de Caxias do Sul, através da Escola do Legislativo (EL) e da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, Cultura, Desporto e Lazer (CECTICDL). Todos os 23 alunos participantes apresentados na última quarta-feira (24).
A sessão ocorre na próxima segunda-feira (6), às 13h30min. O presidente eleito, João Pedro Bertin de Souza, de 15 anos, estudante do 9º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Engenheiro Dario Granja Sant'Anna, diz que a oportunidade representa uma experiência positiva para seu futuro profissional:
— É uma oportunidade exemplar para sermos integrados à política.
Também farão parte da Mesa: Rone Miguel Ribas Sangaletti (1º vice-presidente); João Vítor Batista Bitencourt (2ª vice-presidente); Isabella Silva Duarte (1ª secretária); e Maria Antônia do Nascimento Casagrande (2ª secretária).
Após a definição, o presidente da Câmara, vereador Lucas Caregnato (PT) falou sobre o papel da Mesa Diretora, citando suas funções e responsabilidades. Ainda, os alunos puderam ensaiar o uso do microfone, a postura e o modo de se manifestar durante uma sessão ordinária.
Mesa Diretora 2025
- Presidente: João Pedro Bertin de Souza (15 anos, estudante do 9º ano da EMEF Eng. Dario Granja Sant'Anna).
- 1º Vice-presidente: Rone Miguel Ribas Sangaletti (15 anos, estudante do 9º ano do Colégio São José Caxias).
- 2º Vice-presidente: João Vítor Batista Bitencourt (11 anos, estudante do 6º ano da EMEF Madre Assunta).
- 1ª Secretária: Isabella Silva Duarte (13 anos, estudante do 7º ano da EMEF Paulo Freire).
- 2ª Secretária: Maria Antônia do Nascimento Casagrande (15 anos, estudante do 7º ano da EMEF Caldas Júnior).
O que é o Vereador Por Um Dia:
- O Vereador por Um Dia é uma iniciativa organizada pela Escola do Legislativo (EL) e pela Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, Cultura, Desporto e Lazer (CECTICDL) da Câmara.
- Normalmente, são 23 vagas disponíveis, número equivalente ao de cadeiras parlamentares da Casa. A participação envolve alunos e alunas do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental de escolas públicas e privadas. Todos participam de atividades preparatórias para, posteriormente, fazer a defesa de seus respectivos projetos durante uma sessão simulada, que, neste ano, está prevista para ocorrer em 6 de outubro, às 13h30min.
- O Programa Estudantil Vereador por um Dia existe desde 30 de junho de 1999, a partir de proposição do então parlamentar Waldemar Jones Biglia (1939 – 2008).