Câmara de Vereadores de Farroupilha recebe audiência pública sobre intolerância religiosa contra matriz africana 

A Câmara de Vereadores de Farroupilha receberá nesta sexta-feira (5), às 19h, uma audiência pública sobre o tema "Intolerância Religiosa contra Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana". A iniciativa é da deputada estadual Bruna Rodrigues (PCdoB), presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Tradicionais de Matriz Africana da Assembleia Legislativa (AL).

O encontro contará com a participação da Associação Cultural Umbandista Farroupilha (CUF), do Conselho Superior de Umbanda da Serra Gaúcha (Consusg), a vereadora de Farroupilha Fran Bonaci (PDT) os vereadores de Caxias do Sul Andressa Marques e Claudio Libardi, ambos do PCdoB, além de lideranças religiosas da região e da AL.

Também estarão em discussão propostas de fortalecimento da cultura afro-religiosa e de ampliação de atividades educativas e culturais voltadas à valorização das tradições de matriz africana.

Serviço