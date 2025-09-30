Câmara de Caxias aprova pagamento de R$ 223 mil em área para construção do Monumento dos 150 anos da Imigração Italiana

A Câmara de Vereadores de Caxias do Sul aprovou, por unanimidade de votos, nesta terça-feira (30), o projeto que autoriza o Executivo a efetivar o pagamento de indenização de R$ 223 mil da área de instalação do Monumento dos 150 anos da Imigração Italiana.
A área de 250 m² está localizado na Rua Augusto Pestana, no Largo da Estação Férrea, e segundo o secretário adjunto de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Antônio Feldmann, o espaço estava em usucapião e incluído no decreto de utilidade pública do município.
— É o terreno na Estação Férrea, os proprietários são famílias de ferroviários e tinham usucapião da área, por isso foi preciso fazer a desapropriação com indenização — esclareceu Feldmann.
O valor total pela área foi avaliado em R$ 223 mil e será diluído da dotação orçamentária referente a "pagamentos relativos a desapropriações de imóveis diversos". O montante também deve ser dividido entre quatro famílias, que desapropriaram amigavelmente do espaço, segundo a prefeitura.
O monumento
Para celebrar os 150 anos da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul, Caxias do Sul receberá a construção de um monumento na Praça da Estação, no bairro São Pelegrino. A iniciativa é da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC) e assinada pelo arquiteto Renato Sólio. A obra simboliza o desenvolvimento do município e da Serra a partir da chegada dos imigrantes.
O monumento será composto por 150 tubos de aço, que representam os 150 anos, e um bloco de concreto que homenageia aqueles que enfrentaram desafios para construir as bases da cidade, como explica o conceito do arquiteto.
Vista de cima, a obra também formará o símbolo do infinito. Um desenho simbólico que representa a conexão de gerações e a continuidade do desenvolvimento de Caxias.