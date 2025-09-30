Arquivada denúncia de suposta compra de votos nas eleições de 2024 em Cambará do Sul 

A denúncia sobre uma suposta compra de votos nas eleições de 2024 em Cambará do Sul foi arquivada, já que a Justiça Eleitoral considerou improcedente a ação movida pelo Ministério Público Eleitoral. Com isso, o atual prefeito Schamberlaen Silvestre (PP), e o vice-prefeito, Hailton Boeira (PSDB), podem seguir nos cargos. O caso também envolvia dois vereadores, Alex Cavalheiro (Podemos) e Eduardo Canário (PSDB), além de dois cabos eleitorais.

Conforme o advogado da coligação PP, PSDB e Podemos, Eduardo Alves, eram duas denúncias sobre a suposta compra, uma da coligação e uma somente contra o vereador Alex, mas ambas foram julgadas improcedentes. Eles eram suspeitos de oferecer dinheiro, via Pix e em espécie, a eleitores em troca de apoio.

— Foram julgadas improcedentes, com falta de prova, sendo arquivadas. O Ministério Público nem recorreu, então, por isso já encerrou o processo — explica Eduardo.

Na decisão, a Justiça considerou que as provas apresentadas eram "frágeis e insuficientes" para comprovar a participação ou anuência direta dos candidatos. A sentença destaca que, para condenação por captação ilícita de sufrágio (voto em eleição), é necessária comprovação robusta, o que não ocorreu no caso. As provas apresentadas pelo Ministério Público Eleitoral foram depoimentos de testemunhas e registros de transferências via Pix.

A Justiça, no entanto, avaliou que "os depoimentos eram frágeis e comprometidos" (por ligações com partido opositor, o MDB), e que as transferências estavam ligadas a cabos eleitorais, sem provas robustas de que os candidatos tinham conhecimento ou anuíram às práticas.

Assim, foram rejeitados os pedidos de multa, cassação de registros e diplomas, e declaração de inelegibilidade dos acusados. Porém, ainda há três denúncias que estão tramitando, essas referentes a suspeita de fraude da cota de gênero.

— Estão todas já numa fase intermediária, indo pra fase final, para a sentença. Mas a gente acredita, como são ações muito similares, que também serão arquivadas — acredita o advogado.

Irregularidade na prestação de contas

Outra ação que está em andamento é sobre o excesso de gastos de campanha da chapa majoritária. Após esclarecimentos à Justiça Eleitoral, as despesas declaradas pelo prestador somaram a quantia de R$ 177.029,84, o que teria extrapolando o limite de R$ 159.850,76 em R$ 17.179,08, descumprindo ao que prescreve o art. 4° da Resolução TSE n° 23.607/2019, sujeitando-o à aplicação da multa.

O advogado salientou que os excessos foram por causa de um supermercado local ter lançado notas fiscais no CNPJ do partido e a campanha ter recebido uma doação indevida.

— Esse gasto que extrapolou foi porque, indevidamente, um supermercado lançou (nota fiscal) dos lanches que eram comprados para o pessoal do comitê e dos candidatos no CNPJ da campanha. Só que isso é uma despesa pessoal e foi paga diretamente, a princípio, pelos próprios candidatos e pelas pessoas que iam lá comprar, mas o estabelecimento entendeu que deveria fazer uma nota geral para o CNPJ e daí teve esse desencontro de informações. Também teve um outro valor, de R$ 5 mil, que foi uma doação indevida, mas que também já devolvemos — destacou Alves.

No entanto, o juiz que concedeu a sentença não aceitou a justificativa apresentada e aplicou a multa de R$ 39,380 mil. O advogado reforçou que ainda estão recorrendo.

Relembre o caso

No dia 18 de novembro de 2024, o Ministério Público de São Francisco de Paula ajuizou uma ação por compra de votos contra a coligação "Retomando o Crescimento" dos partidos PP, Podemos e PSDB de Cambará do Sul. Quem venceu o pleito foi o prefeito Shamberlaen Silvestre (PP) por uma diferença de 220 votos. Os envolvidos no crime seriam o vice-prefeito da chapa, Hailton, e dois candidatos a vereador da coligação, Alex Cavalheiro e Eduardo Canário, além de dois cabos eleitorais.

No processo, foram apresentados comprovantes de pagamento de votos, que variavam entre R$ 150 e R$ 200, feitos para contas de, pelo menos, cinco eleitores. Em dois casos, os pagamentos foram realizados por um cabo eleitoral formal do então candidato a vereador Cavalheiro.

Em outro caso, o candidato Canário foi citado, e o pagamento foi feito por um cabo eleitoral informal. A denúncia também apontou que os valores seriam destinados aos votos para a chapa de Schamberlaen, com uma testemunha afirmando que o candidato a vice-prefeito Hailton teria entregado R$ 150 por um voto em sua dupla.