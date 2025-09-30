Política

Campos de Cima da Serra
Notícia

Arquivada denúncia de suposta compra de votos nas eleições de 2024 em Cambará do Sul 

A ação foi julgada como infundada, já que as provas foram consideradas "frágeis e insuficientes". Os alvos eram o atual prefeito Schamberlaen Silvestre (PP), e o vice-prefeito, Hailton Boeira (PSDB), além de dois vereadores e dois cabos eleitorais

Renata Oliveira Silva

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS