Aprovado projeto que autoriza doação do Parque do Palácio, em Canela, sem construção de centro de convenções

Parque do Palácio, em Canela. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Por 46 votos a zero, a Assembleia Legislativa aprovou nesta terça-feira (16) o projeto de lei do Estado que prevê a doação do Parque do Palácio à prefeitura de Canela sem a construção de um centro de convenções e congressos. A partir do repasse do imóvel, o município terá até 15 anos para realizar melhorias e sem repassar o terreno para iniciativa privada.

Agora, o projeto do Estado prevê que o imóvel seja usado como um espaço de lazer, cultura e educação ambiental. A nova lei foi articulada junto com a atual gestão de Canela.

Nas redes sociais, o prefeito de Canela, Gilberto Cezar, celebrou a aprovação e afirmou que o município está comprometido em transformar o local em espaço de uso público:

— Vamos investir lá e transformar esse parque, que será um modelo na Serra gaúcha.

Inicialmente, a área de 9,1 hectares havia sido repassada pelo Estado ao município em 2010. Contudo, a lei original previa a construção da estrutura. Ou seja, o PL 272, aprovado nesta terça, modifica assim a Lei n° 13.506, da gestão de Yeda Crusius.