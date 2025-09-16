Política

Assembleia Legislativa
Notícia

Aprovado projeto que autoriza doação do Parque do Palácio, em Canela, sem construção de centro de convenções

Lei prevê doação por parte do Estado e altera o uso do imóvel para espaço de lazer, cultura e educação ambiental. Prefeitura do município da Região das Hortênsias terá até 15 anos para realizar melhorias no local, sem entregar terreno para iniciativa privada

Gabriel Jacobsen

Enviar emailVer perfil

Bruno Tomé

Enviar emailVer perfil

