Projeto de lei que corrige distorções da Lei 409/2012 é encaminhado à Câmara de Vereadores de Caxias do Sul 

A partir de segunda, a prefeitura vai promover reuniões com os servidores e os vereadores para tirar dúvidas sobre os projetos Gustavo Tamagno Martins / Divulgação

A prefeitura de Caxias do Sul encaminhou à Câmara de Vereadores, na tarde desta sexta-feira (29), três projetos de lei do interesse dos servidores municipais: o que corrige as distorções salariais criadas pela Lei 409/2012; os reajustes salariais da categoria; e o pagamento de benefícios do Ipam-Saúde aos agentes de saúde.

Em maio, o Sindicato dos Servidores Municipais (Sindiserv) promoveu uma greve reivindicando um reajuste real das remunerações da categoria, além da resolução de um problema histórico criado pela Lei 409. Após cinco dias de paralisações, a entidade e o Executivo entraram em acordo sobre os pedidos, sendo definido o prazo de final de agosto para envio dos projetos de lei à Câmara de Vereadores.

A partir de segunda-feira (1º), o Executivo vai promover reuniões com os servidores e os vereadores para tirar dúvidas sobre os projetos. Após, as proposições devem passar pelas Comissões da Casa Legislativa para, posteriormente, serem inseridas na pauta para votação.

O que dizem os projetos

O primeiro projeto diz respeito à unificação dos padrões salariais de cargos criados pela Lei 409/2012 e equivalentes com aqueles de atribuições semelhantes instituídos em legislações anteriores. A medida busca atualização e redefinição dos padrões salariais, garantindo maior equilíbrio e isonomia entre cargos que desempenham atividades equivalentes.

Segundo os dados da prefeitura, a legislação afeta 52 cargos e o Executivo precisará equiparar os salários a partir do mais alto. A menor correção é de 1,01% e a maior de 83,52%. A média de incremento real nas remunerações será de 15,86%.

Esse acerto será efetuado nos próximos seis anos, sendo: 10% em agosto de 2026; 15% em 2027, 2028, 2029; e 22,5% em 2030 e 2031. O impacto financeiro nos cofres públicos nos próximos seis anos será de R$ 40 milhões.

Também faz parte do acordo firmado em maio o reajuste salarial da categoria. Será concedido um aumento de 1,5% já na folha de pagamento de setembro deste ano, com acréscimo de mais 0,5% na folha de abril de 2026, o que totalizará 6,83% considerando o repasse de 4,83% realizado em janeiro de 2025.