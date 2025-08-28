Prefeitura de Gramado envia projeto que revoga lei que proibia a distribuição gratuita de sacolas plásticas 

Projeto passa por processos internos da Câmara de Vereadores e, em breve, deve ser votado. Gabriel Costa / agência RBS

A prefeitura de Gramado encaminhou à Câmara de Vereadores na última semana um projeto que revoga a lei que proibia a distribuição gratuita de sacolas plásticas nos estabelecimentos comerciais. A motivação seria, segundo o poder público, "o clamor popular".

A lei foi criada em março de 2024 com a intenção de conscientizar a população sobre o consumo excessivo de plástico. Com isso, os comerciantes poderiam vender sacolas plásticas, mas não distribuir gratuitamente. O descumprimento poderia resultar em multa de R$ 1 mil por infração.

No entanto, 17 meses depois, a prefeitura decidiu voltar atrás. Na exposição dos motivos, assinada pelo prefeito Nestor Tissot (PP), é colocado que a lei foi criada para promover a proteção ambiental e reduzir o uso de sacolas plásticas, contudo, a administração observou que, na prática, os objetivos não foram alcançados. Ainda, acabaram gerando um gasto a mais ao consumidor "que se viu obrigado a pagar por um item que, em muitos casos, não teve sua utilização significativamente reduzida", destacou no projeto.

No documento, também é frisado que "a proposta de revogação não visa anular os avanços ambientais, mas sim buscar um novo arranjo jurídico que promova de maneira mais eficaz os princípios constitucionais de proteção ao meio ambiente, sem transferir o ônus para o consumidor de forma ineficaz," diz.

Por meio da assessoria de imprensa, a prefeitura se manifestou por nota e destacou que a medida "se deu pelo clamor popular" e que "não chegaram a multar nenhum estabelecimento". Na nota também foi destacado que planeja "construir uma legislação colaborativa, visando o uso racional do plástico sem onerar demasiadamente o consumidor, para isso ocorrerão reuniões preliminares com a Câmara de Vereadores e posteriormente audiências públicas para garantir a ampla participação da população."

O que dizem os empresários e moradores

Quem concorda com a revogação é o empresário Gustavo Cavichion, dono de um mercado na Avenida das Hortênsias. Ele afirma que a única mudança foi no caixa:

— Na prática, as pessoas só passaram a pagar R$ 0,10 por cada sacola, ninguém perguntou sobre sacolas ecológicas (ecobags) ou caixas de papelão pra nós.

Ele afirmou que a iniciativa entre os funcionários foi tentar induzir o cliente a levar menos sacolas plásticas.

— A gente sabe que as pessoas vão levar, até porque usam para o lixo de casa depois, mas aqui a gente empacota os produtos, então já tentamos reduzir e otimizar ao máximo cada compra de cada cliente para evitar desperdício — completa Gustavo.

É uma situação parecida no mercado do empresário Ronaldo Gallas, próximo do Centro. Ele usa, em média, 10 mil sacolas plásticas por mês e acredita que a lei não funcionou porque não apresentou outra alternativa à população.

— Teria que ter uma ação de produzir e distribuir ecobags na cidade, ou então cobrar bem caro a sacola plástica pra forçar as pessoas a mudar os costumes. Simplesmente proibir, mas dar a opção de venda por R$ 0,10 ou R$ 0,15 não muda nada na prática. As pessoas ainda reclamam que esse dinheiro estaria indo para o nosso bolso, dos empresários, mas na verdade temos prejuízo. A gente tem que declarar imposto da sacola plástica como produto, e no fim do mês isso custa mais caro do que a própria sacola — explica.

A medida não afeta somente os mercados, já que o texto se aplica a todo comércio municipal. Na farmácia da gerente Bárbara Dutra, no bairro Planalto, são usadas cerca de 4 mil sacolas plásticas por mês.

— Não vimos mudança com a lei, não lembro de algum cliente que tenha passado a vir com ecobags ou outro meio ecológico de levar os produtos. Acredito que uma saída seria criar um incentivo, uma espécie de desconto ou concurso pra quem não levar sacolas plásticas. Isso poderia gerar uma mudança de cultura — afirma.

Quem não precisou de incentivo pra mudar foi a Viviane Steffens, farmacêutica que mora em Gramado e costuma passar no mercado e/ou na farmácia três vezes por semana. Ainda antes de surgir a lei que visava proibir as sacolas plásticas, ela já tinha duas ecobags.

— Hoje, gosto de usar essa que meu filho fez na escola, mas o meu carro está cheio de sacolas de pano. Eu levo pra todo lugar, porque todo dia tu faz uma compra e tudo vem em sacola plástica, né? Então eu to sempre preparada com várias ecobags e sigo assim, independente de alguma lei ou incentivo. É o certo — afirmou ela.