Câmara de Gramado promove curso gratuito de redação voltado a alunos de escolas públicas

A Câmara de Vereadores de Gramado, através da Escola do Legislativo Ivo Bezzi, está promovendo um curso gratuito de redação para Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), voltado a alunos de escolas municipais ou estaduais. São 50 vagas disponíveis, as inscrições já estão abertas pelo link e vão até 30 de setembro.
As aulas serão ministradas pela professora de Língua Portuguesa Emanuele Opptiz, especialista em redação e linguística, e ocorrerão presencialmente na Câmara de Gramado, nos dias 11, 18 e 25 de outubro, das 9h às 12h.
O diretor da Escola, Fábio Schmatz, frisou a importância do curso.
— A redação é crucial no Enem, representando 20% da nota final do estudante. Um bom desempenho pode elevar a média e ampliar as chances de ingresso em universidades públicas, privadas e programas do governo. Por isso, este curso chega no momento certo para estimular a participação dos nossos jovens — explicou Schmatz.
No primeiro momento, as vagas são apenas para os estudantes das escolas públicas mas, se houver vagas remanescentes, será aberto ao público em geral.