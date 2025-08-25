Após recurso, Justiça Federal absolve vereador de Caxias do Sul por falas sobre baianos

A 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) absolveu nesta segunda-feira (25) o vereador Sandro Fantinel (PL) por discurso feito sobre baianos em fevereiro de 2023, na Câmara de Caxias do Sul. Na ocasião, o parlamentar afirmou que “os baianos, a única cultura que têm é viver na praia tocando tambor”, além de sugerir que não fossem mais contratados por empresas da Serra.
A decisão da Justiça Federal foi tomada após recurso da defesa de Fantinel. O relator do processo, o desembargador Luiz Carlos Canalli, afirma que não ficou comprovada vontade consciente de praticar, induzir ou incitar discriminação a partir das falas do vereador.
O Ministério Público Federal (MPF), autor da ação, pode recorrer à decisão. Não houve manifestação por parte da Procuradoria da República sobre o tema até a publicação desta reportagem.
Fantinel havia sido condenado duas vezes por conta das falas, que foram antes consideradas discriminatórias pela Justiça Federal. Em dezembro do ano passado, o vereador foi condenado pela 5ª Vara Federal de Caxias a três anos e 20 dias de reclusão, perda do cargo público e pagamento de R$ 50 mil em indenização. Depois, em maio, a 3ª Vara Federal do município condenou o vereador ao pagamento de R$ 100 mil por dano moral coletivo.
O discurso de Fantinel que é alvo do julgamento aconteceu em fevereiro de 2023. Durante o uso da tribuna da Câmara, o então vereador do Patriota falava sobre o caso de trabalhadores resgatados em situação análoga à escravidão, em Bento Gonçalves, quando afirmou que “os baianos, a única cultura que têm é viver na praia tocando tambor”. O parlamentar ainda sugeriu que empresas da região deixassem de contratar a mão de obra de pessoas vindas da Bahia.
Em nota, a defesa de Fantinel, composta pelos advogados Vinícius de Figueiredo, Moser Copetti de Gois e Rodrigo de Oliveira Vieira, afirma que "comemora o resultado".