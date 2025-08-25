Após recurso, Justiça Federal absolve vereador de Caxias do Sul por falas sobre baianos

Sandro Fantinel foi reeleito como vereador de Caxias do Sul. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) absolveu nesta segunda-feira (25) o vereador Sandro Fantinel (PL) por discurso feito sobre baianos em fevereiro de 2023, na Câmara de Caxias do Sul. Na ocasião, o parlamentar afirmou que “os baianos, a única cultura que têm é viver na praia tocando tambor”, além de sugerir que não fossem mais contratados por empresas da Serra.

A decisão da Justiça Federal foi tomada após recurso da defesa de Fantinel. O relator do processo, o desembargador Luiz Carlos Canalli, afirma que não ficou comprovada vontade consciente de praticar, induzir ou incitar discriminação a partir das falas do vereador.

O Ministério Público Federal (MPF), autor da ação, pode recorrer à decisão. Não houve manifestação por parte da Procuradoria da República sobre o tema até a publicação desta reportagem.

O discurso de Fantinel que é alvo do julgamento aconteceu em fevereiro de 2023. Durante o uso da tribuna da Câmara, o então vereador do Patriota falava sobre o caso de trabalhadores resgatados em situação análoga à escravidão, em Bento Gonçalves, quando afirmou que “os baianos, a única cultura que têm é viver na praia tocando tambor”. O parlamentar ainda sugeriu que empresas da região deixassem de contratar a mão de obra de pessoas vindas da Bahia.