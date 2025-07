STF suspende obrigatoriedade de pagamento no Caso Magnabosco pela prefeitura de Caxias do Sul

Caso Magnabosco envolve a área onde hoje está situado o bairro Primeiro de Maio. Porthus Junior / Agencia RBS

Enquanto a prefeitura de Caxias do Sul e os credores do Caso Magnabosco seguem em tratativas para um acordo, o Município obteve uma decisão favorável do Supremo Tribunal Federal (STF). A ministra Carmen Lúcia, acompanhada de forma unânime pela Primeira Turma do Supremo, acatou um pedido da prefeitura e suspendeu, de forma provisória, a obrigação de pagamento de um precatório de quase R$ 600 milhões.

Na decisão de 19 de maio, Carmen Lúcia cita que o valor do precatório, que seria o primeiro na ordem de pagamento da prefeitura, pode colocar em risco as finanças do Município e a continuidade da prestação dos serviços públicos de sua competência, além de causar dano à continuidade dos mesmos. A suspensão é válida até o julgamento definitivo do recurso extraordinário com agravo apresentado pela prefeitura.

O procurador-geral de Caxias, Adriano Tacca, lembra que ação similar ocorreu quando o caso estava no Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 2016. Segundo ele, a liminar foi solicitada para que a prefeitura possa pagar outros precatórios, mas não muda a necessidade de um acordo para o pagamento da dívida.

Desde dezembro, prefeitura e credores buscam uma conciliação, que precisa ser homologada pelo próprio Supremo para passar a valer e os pagamentos iniciarem.

A informação apurada pelo colunista Alessandro Valim é de que a proposta do município aceita pelos credores é de um pagamento mensal de R$ 3 milhões. O prazo seria menor do que os 20 anos projetados inicialmente, o que poderia dar um desconto considerável sobre o valor projetado para a dívida total, que é de mais de R$ 1 bilhão.

Entenda o caso

O Caso Magnabosco nasce a partir de um litígio que envolve a área de 57 mil metros quadrados que a família Magnabosco doou, no ano de 1966, para construção da Universidade de Caxias do Sul (UCS). O terreno acabou não sendo utilizado para a finalidade inicial, e acabou ocupado por centenas de moradores 10 anos depois, dando início ao bairro Primeiro de Maio. Desde então, a questão se arrasta na Justiça.

Após ter oficialmente devolvido a área aos antigos proprietários, em 1982, o município de Caxias do Sul foi incluído no processo como polo passivo, por supostamente ter colaborado com o processo de invasão, especialmente por ter fornecido infraestrutura para a urbanização da área.