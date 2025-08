Henrique Lisboa é o novo presidente do diretório do PT em Caxias do Sul

Henrique (C) era o candidato da Democracia Socialista, grupo interno do PT, apoiado pelo presidente da Câmara, Lucas Caregnato, e pelo presidente da Assembleia Legislativa, Pepe Vargas. Aline Ecker / Divulgação

O diretório do Partido dos Trabalhadores (PT) em Caxias do Sul está com um novo presidente. Com uma diferença de apenas 13 votos, Henrique Lisboa venceu o Processo de Eleições Diretas (PED) contra Gabriel Godoy. A disputa, que foi para o 2º turno, ocorreu neste domingo (27), na Câmara de Vereadores.

No total, foram 545 filiados à sigla que participaram do pleito. Henrique, da Democracia Socialista (grupo interno do PT), venceu com 277 votos e era apoiado pelo atual presidente da Câmara, Lucas Caregnato, pelo presidente da Assembleia Legislativa, Pepe Vargas, além das vereadoras Rose Frigeri e Estela Balardin e do deputado federal Bohn Gass.

