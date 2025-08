Câmara de Vereadores de Caxias do Sul aprova contratação temporária de mais quatro educadores sociais 

O projeto foi aprovado pela maioria dos vereadores presentes Franciele Masochi Lorenzett / Divulgação

A Câmara de Vereadores de Caxias do Sul aprovou nesta quinta-feira (31) o projeto de chamamento temporário de quatro profissionais da área da assistência social, com possibilidade de prorrogação do contrato. A emenda modificativa, que solicitava a retirada do artigo que protelava a contratação, foi rejeitada pela maioria.

De acordo com o projeto de lei, os profissionais serão educadores sociais que devem atuar na Fundação de Assistência Social (FAS) e a contratação se faz necessária devido ao aumento no número de crianças e adolescentes acolhidos nos últimos meses. Segundo o Executivo, esse número subiu de 174 em maio de 2024 para 233 no mesmo período em 2025. Além disso, os servidores ainda precisam cuidar de outras demandas do órgão, como cadastramento de famílias no Cadastro Único, visitas domiciliares, atendimento aos moradores de rua, dentre outras questões.

A prefeitura também justificou que, nos últimos dois anos, 66,67% dos concursados não assumiram os cargos e que a última nomeação do concurso de 2021 da FAS ocorreu em 19 de maio de 2025, mas a candidata nomeada não assumiu a vaga. Desde então, não podem ser feitas novas nomeações. A Fundação aguarda a homologação de um novo concurso, previsto para o fim de agosto. Com isso, os serviços ficarão sem novos educadores sociais por cerca de quatro meses e por isso a urgência dos contratados.

Porém, o que motivou a emenda modificativa, assinada pelas vereadoras Estela Balardin (PT) e Rose Frigeri (PT), foi o artigo 3º que colocava que os contratos seriam com o prazo desses quatro meses, mas com a possibilidade de prorrogação (por apenas uma vez). Para as parlamentares, não era preciso essa determinação, dado que no próprio PL é dito que devem chamar os aprovados no concurso no próximo mês.

— Vemos que não é necessário a garantia de oito meses, tendo em vista que o concurso será chamado anterior a essa data. Então, a gente acredita que quatro meses já é o suficiente para suprir essa necessidade que ocorre agora, mas que a gente não precise prorrogar para que priorize o chamamento de servidores concursados — defendeu Estela.

No entanto, o líder de Governo, Daniel Santos (Republicanos), entendeu que como no PL é dito que a prorrogação pode ocorrer somente uma vez, não era preciso a emenda e orientou que a base governista votasse contra, sendo assim, a proposta foi rejeitada pela maioria. Já o projeto foi aprovado por 15 votos favoráveis, sendo três contrários dos vereadores Estela, Andressa Marques (PCdoB) e Claudio Libardi (PCdoB).

Direitos dos contratados

Os contratos são de natureza administrativa, ficando assegurados os seguintes direitos, desde que atendidos os requisitos estabelecidos em lei ou normas regulamentadoras:

Jornada de trabalho de acordo com escala a que for designado;

Repouso semanal remunerado;

Adicional de insalubridade;

Adicional noturno;

Auxílio-alimentação;

Auxílio-transporte;

Auxílio-creche;

Pagamento de gratificação natalina;

Férias proporcionais ao término do contrato;

Inscrição em sistema oficial de previdência social; e

Demais gratificações, adicionais ou abonos, concedidos aos servidores detentores do cargo de educador social, que vierem a ser criadas após a publicação da lei.