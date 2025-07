"Arrecadação do município vem se comportando acima das expectativas", afirma secretário da Receita Municipal de Caxias do Sul

Micael Meurer, secretário da Receita Municipal. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Instituído em 20 de junho, o Programa de Recuperação Fiscal do Município 2025 (Refis 2025) segue em andamento em Caxias do Sul com a meta de recuperar até R$ 25 milhões em dívidas municipais até setembro. Além de oferecer desconto de até 100% em juros e multas, o programa neste ano inclui duas novidades: a possibilidade de pagamento com imóveis e o parcelamento estendido para associações sem fins lucrativos.

Segundo o secretário da Receita Municipal, Micael Meurer, em entrevista ao Gaúcha Hoje, da Rádio Gaúcha Serra, a arrecadação própria do município tem superado as expectativas para o ano, mas isso não significa que as contas públicas estejam equilibradas. Ele destaca que o aumento das receitas ocorre em paralelo a um crescimento das despesas, impulsionado principalmente pelos investimentos em andamento. Por isso, a recuperação da dívida ativa — hoje estimada em R$ 940 milhões — é considerada estratégica pela gestão municipal.

Gaúcha Serra: O Refis Caxias foi lançado com o objetivo de recuperar e facilitar o pagamento de dívidas para aquelas pessoas que estão devendo para o município. Como é que está o andamento disso?

Na verdade o município tem uma expectativa de encerrar o Refis com um incremento de pelo menos R$ 25 milhões a mais na recuperação desse estoque que tem de débitos. Nós temos a expectativa de manter a arrecadação nesse momento. Pelo tempo que já tem duração do Refis, a gente esperava ter chegado a R$ 3 milhões já de recuperado, um pouco mais, e nós estamos em R$ 2.850.000. Então nós estamos um pouco abaixo da expectativa, mas também é um momento inicial, o município está começando as divulgações mais fortes agora e nós esperamos recuperar esse valor ao longo do programa que vai até 12 de setembro.

Como é que o devedor, o cidadão, a empresa que quer aproveitar as condições do Refis pode fazer esse encaminhamento?

Então o primeiro canal que a gente indica é o meio eletrônico pelo site da prefeitura. A pessoa pode acessar o site da prefeitura, no topo da tela, vai ter um ícone lá escrito Refis e ali ela pode acessar. Ela pode ver quanto ficaria o pagamento à vista, que tem descontos de até 100% sobre juros e multa e simulações de pagamento parcelado. Só não consegue fazer as simulações pelo site as pessoas que têm débitos já judicializados. Então quem estiver sofrendo alguma execução fiscal, processos judiciais de cobrança, aí sim precisa ir até a prefeitura que funciona de segunda a sexta, das 10h às 16h para o atendimento ao público e lá estarem aderindo ao Refis ou consultando suas pendências e simulando condições de pagamento. O atendimento também pode ser agendado para que a pessoa evite filas, o que também pode ser feito pelo site da prefeitura.

Quais impostos podem ser renegociados?

Essa pergunta é muito boa, porque todas as dívidas com a prefeitura inscritas em dívida ativa, elas podem ser negociadas via Refis. A exceção é para quem deixou de pagar imposto de serviços retido na fonte. No que tange ao resto, quem tem débito, seja por dívida de multas até da Sema, da SMU, ou valores do IPTU, do Imposto sobre Serviços, o que a pessoa tiver é negociável via Refis. E nós estamos com uma surpresa bastante positiva, que 20% das nossas negociações estão ocorrendo agora já pelo meio online, pelo acesso ao site.

E o secretário tem duas mudanças no Refis desse ano, que é a possibilidade de pagar com imóveis e também a possibilidade de associações sem fins lucrativos aproveitar o programa para fazer a renegociação. Por que essas possibilidades não existiam em programas anteriores? Teve alguma alteração legal, por exemplo? E o que se espera de arrecadação e regularização com essas novas possibilidades?

Bem, na verdade a dação em pagamento no município de Caxias, a dação de bem imóvel em pagamento é um processo um pouco novo. Neste Refis se viabilizou que, se a pessoa tiver uma área que interesse ao município, toda uma análise é feita. As secretarias são consultadas para avaliar que tipo de utilidade podem dar para a área. A pessoa pode oferecer o bem imóvel em pagamento da dívida e ainda gozar de 20% de desconto sobre juros e sobre multas. Nunca sobre o valor original da dívida e sobre a correção monetária. E por que a gente também estabeleceu essa possibilidade? Porque nós temos vários contribuintes que têm patrimônio e não têm recurso, não têm dinheiro livre. Então se o município pode receber em patrimônio o que interessa, para nós é interessante. Ainda auxiliamos as pessoas a fazerem a quitação das suas pendências. E a outra modalidade nova, a outra viabilidade que se criou foi para que as empresas, para que as associações possam aderir à mesma modalidade de pagamento que é oferecida aos grandes devedores, a quem negocia mais de R$ 1,17 milhão, que essa é a definição atual. Por quê? Porque as associações que não têm finalidade lucrativa, via de regra elas prestam serviços que são de interesse do poder público que sejam prestados. Hoje nós temos cerca de 480 associações inscritas no município e quase 200 possuem alguma pendência, via de regra por alguma deficiência na contabilidade, até porque existem muitas associações que são pequenas. Elas não têm o nível de organização que tem uma grande empresa. Então o município oferece a possibilidade também para essas entidades que não distribuem lucro, não tem nenhuma finalidade nesse sentido, para que elas possam aderir parcelando em um tempo muito maior, no caso em até 120 meses.

Além da questão do Refis, como vocês avaliam o andamento da arrecadação do município neste ano? Está dentro das expectativas, abaixo das expectativas?

A arrecadação do município vem se comportando acima das expectativas, o que também não garante que o município vá conseguir manter um equilíbrio orçamentário, até um superávit, porque as despesas também superam as expectativas, por conta dos investimentos que vêm sendo feitos. A arrecadação própria vem bem, por vezes reduz algum repasse que vem de governo federal, coisa do tipo, e o município acaba empatando entre receita e despesa. Mas a gente tem uma boa perspectiva e a recuperação da dívida ativa é fundamental para nós, porque o município hoje tem R$ 940 milhões em estoque de valores a serem recuperados. Imagina o que o município não poderia fazer de investimentos com metade desse valor, que fosse.

R$ 940 milhões, o que se deve ao município hoje?

Isso, as pendências com o município inscritas em dívida, que já podem ser cobradas judicialmente, somam R$ 940 milhões. As totais atingem cerca de R$ 1 bilhão e 300 milhões, somando o que é cobrado em via administrativa.

