Edital da Maesa deve ser relançado no segundo semestre de 2025, diz secretário adjunto de Planejamento de Caxias do Sul

O edital foi suspenso em março pelo receio do Executivo de não haver empresas interessadas Neimar De Cesero / Agencia RBS

Após a suspensão do edital da ocupação do prédio da Maesa (antiga Metalúrgica Abramo Eberle S/A) em março de 2025, o projeto deve ser relançado no segundo semestre de 2025. A informação é do secretário adjunto da Secretaria de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Antônio Feldmann. Nesta sexta-feira (13), também foi oficializada a Comissão Especial para Acompanhamento do Uso da Maesa, reinstalada depois de um ano desativada.

Ainda em maio, a prefeitura de Caxias do Sul já tinha retomado a comissão — que é apenas consultiva — e apresentado a nova proposta de adequação do edital de ocupação da Maesa, no formato de Parceria Público-Privada (PPP), com sugestões envolvendo o oferecimento de espaços para estacionamento e uso de um dos prédios para abrigar secretarias e órgãos públicos municipais.

Com isso, todas as modificações ainda estão sendo adicionadas no projeto pela equipe da secretaria e segundo Feldmann, devem fazer uma nova apresentação ao prefeito e à Comissão nos próximos meses, buscando a aprovação. As alterações também devem ser aceitas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), para então, realizarem a publicação do edital.

— Aí sim, se completa todo esse trabalho, para se voltar a recolocar o edital dentro do segundo semestre desse ano, para que os interessados possam se inscrever e entrar com as suas propostas — explicou o adjunto.

Além disso, o Executivo deve encaminhar um projeto de lei à Câmara de Vereadores para definir os espaços que devem ser ocupados pelas secretariais e órgãos públicos.

— Isso dará garantia, tranquilidade e segurança jurídica para os investidores — explicou o adjunto.

Feldmann reforçou ainda que a retomada da Comissão é para que a comunidade participe das decisões sobre o espaço.

— Trata-se de um patrimônio histórico que o município deve preservar e resgatar, oportunizando que seja um bem público a ser utilizado pela comunidade, com serviços e atividades ligadas principalmente aos setores cultural, turístico, econômico, gastronômico e comunitário — destacou.

Paralelamente, um grupo que reúne sindicatos e outras entidades está formatando o projeto do Museu do Trabalho, com resgate da história da indústria metalúrgica de Caxias do Sul.

Comissão da Maesa: