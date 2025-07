Conheça o processo até a chegada das emendas parlamentares aos cofres públicos, como as que beneficiam municípios da Serra

O assunto voltou ao debate com a compra e instalação do equipamento Indicador de Trajetória de Aproximação de Precisão (Papi, na sigla em inglês) para o Aeroporto Hugo Cantergiani. Rodrigo Rossi / Divulgação

Um dos recursos utilizados pelos deputados estaduais, federais e senadores para auxiliar os municípios com verbas são as emendas parlamentares. Caxias do Sul e outras cidades da Serra também são beneficiadas com essas verbas, que têm um longo processo até chegarem aos cofres públicos, podendo durar anos.

O assunto voltou ao debate na última semana após a compra e instalação do equipamento Indicador de Trajetória de Aproximação de Precisão (Papi, na sigla em inglês) para o Aeroporto Hugo Cantergiani e a respectiva homologação para funcionamento. O sistema auxilia os pilotos na aproximação para o pouso, indicando se a aeronave está na trajetória de descida ideal.

Segundo o deputado Mauricio Marcon (Podemos), foi enviada uma emenda do deputado Marcel Van Hattem (Novo) para garantir o Papi. No entanto, a prefeitura usou "recursos próprios" para aquisição devido aos prazos da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

A assessoria da Secretaria de Gestão Estratégica e Finanças de Caxias diz que o caso da emenda de Van Hattem é o de transferência com finalidade definida (confira abaixo as especificações). O valor de R$ 1.249.036, no entanto, foi uma indicação a um programa do Ministério do Turismo que só aceita obras e não compra de materiais. Com isso, não seria possível comprar o Papi. Contudo, a assessoria do deputado garante que a indicação foi feita com a intenção de adquirir o equipamento.

Dessa forma, a prefeitura assinou um convênio com o governo do Estado no valor total de R$ 16.471.000.

São R$ 14 milhões de repasses do governo estadual e R$ 2.471.000 de contrapartida do município.

Nesse valor está incluída a aquisição do Papi, que custou R$ 1.393.938,88 .

O restante do convênio será utilizado para outras obras no aeroporto.

Sobre o valor já estar empenhado, como consta no documento da emenda no Portal da Transparência do governo federal, a assessoria da prefeitura de Caxias argumenta que "é o procedimento" e que o montante só é liberado no fim do processo, com possibilidade de prorrogação. Como o aceite do valor foi em dezembro de 2024, a prefeitura tem o prazo de nove meses para encaminhar os documentos, finalizando em setembro de 2025.

Contudo, o valor da emenda de Van Hattem ainda será utilizado para obras no aeroporto, como:

Recuperação, manutenção e pavimentação da pista de pouso e decolagem, taxiways (vias de circulação de aeronaves, conectando as pistas de pouso e decolagem aos terminais, pátios e hangares) e pátio do aeroporto.

Já a outra emenda destinada ao Hugo Cantergiani é de autoria de uma das comissões da Câmara, na época presidida pela deputada federal Denise Pessôa (PT), que será para compra e instalação de outros equipamentos, como scanner de raio X e esteiras.

Após o embate entre a prefeitura de Caxias do Sul e o deputado Maurício Marcon em relação à verba destinada ao sistema Papi para o Aeroporto Hugo Cantergiani, o Pioneiro detalha o caminho seguido por emendas parlamentares até a liberação dos recursos:

Os tipos de emendas

Atualmente, há cinco tipos de emendas que podem ser utilizadas:

Individuais - transferências com finalidade definida: o parlamentar faz a indicação do município em um programa de um ministério, a prefeitura apresenta uma proposta, que deve estar de acordo com a ação orçamentária e com os objetivos e diretrizes do programa e da emenda e o recurso fica vinculado ao objeto definido na proposta.

o parlamentar faz a indicação do município em um programa de um ministério, a prefeitura apresenta uma proposta, que deve estar de acordo com a ação orçamentária e com os objetivos e diretrizes do programa e da emenda e o recurso fica vinculado ao objeto definido na proposta. Individuais - transferências especiais (também chamadas de emendas pix): aquelas que alocam recursos orçamentários para Estados, municípios e Distrito Federal (sem a necessidade de celebração de convênio ou instrumento congênere).

aquelas que alocam recursos orçamentários para Estados, municípios e Distrito Federal (sem a necessidade de celebração de convênio ou instrumento congênere). Bancada: de autoria das bancadas estaduais no Congresso Nacional relativa a matérias de interesse de cada Estado ou do Distrito Federal.

de autoria das bancadas estaduais no Congresso Nacional relativa a matérias de interesse de cada Estado ou do Distrito Federal. Comissão: apresentadas pelas comissões técnicas da Câmara e do Senado, bem como as propostas pelas Mesas Diretoras das duas Casas.

apresentadas pelas comissões técnicas da Câmara e do Senado, bem como as propostas pelas Mesas Diretoras das duas Casas. Relator: de autoria do deputado ou senador que, naquele determinado ano, foi escolhido para produzir o parecer final (relatório geral) sobre o orçamento. Há ainda as emendas dos relatores setoriais, destacados para dar parecer sobre assuntos específicos divididos em dez áreas temáticas do orçamento.

O caminho das emendas

De acordo com a Secretaria de Gestão Estratégica e Finanças de Caxias, desde 2021 o município já recebeu ou está no processo para receber 32 emendas (confira a tabela abaixo), sendo que nos casos das que são transferências com finalidade definida, o passo a passo é mais demorado, com prazos que podem durar anos. Além disso, o recurso só pode ser usado para o objeto descrito no projeto. Veja o passo a passo com finalidade definida:

Indicação do deputado. Abertura do programa para o município cadastrar o plano de trabalho. Complementações do plano de trabalho e aprovação. Assinatura do convênio. No caso de obras, prazo de nove meses para envio de documentos do projeto, titularidade da área e licenciamento ambiental (cláusula suspensiva) para análise da Caixa. Complementações, aprovação e retirada da cláusula suspensiva pela Caixa. Prazo de 60 dias para dar início ao processo licitatório. Após a licitação concluída e contratado o fornecedor, estes documentos também passam pelo sistema para análise da Caixa. Após o aceite da licitação e do contrato, se aguarda o recebimento do recurso. Após o recurso recebido, é dada a ordem de início e inicia-se a execução com acompanhamento da Caixa. Após a conclusão, é realizada a prestação de contas.

Já nos casos das transferências especiais (também chamadas de emendas pix), o processo também passa por diversas etapas, mas a verba é recebida antes da finalização de todos os passos. Além disso, não é necessário a emenda ter um objeto especificado.

Indicação do deputado. Aceite do município no sistema quando estiver disponível. Recebimento do recurso. Apresentação do plano de trabalho. Análise do plano de trabalho pelos ministérios (alterado pela legislação este ano, porém válido para todas as transferências especiais já recebidas). Execução. Prestações de contas parciais e final.

Nas emendas dos deputados estaduais, as ações também são um pouco mais ágeis, com o valor enviado em parcelas e antes do encerramento de todas as etapas:

Indicação do deputado. Envio de plano de trabalho e documentos solicitados (podem ser projetos, declarações, etc.) Complementações e posterior aprovação do plano de trabalho. Assinatura do convênio. Recebimento do recurso (normalmente em parcelas). Caso seja obra e não tenha sido solicitado o projeto executivo antes, é feito nesta etapa. Licitação e contrato. Execução. Prestações de contas parciais e final.

As emendas enviadas para Caxias do Sul desde 2021