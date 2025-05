Visita do ministro dos Transportes à Serra é adiada

O gabinete do Ministério informou que a agenda do ministro no Estado está adiada “por motivo de força maior”.

A vinda do ministro dos Transportes, Renan Filho, prevista para esta sexta-feira (23), na Serra, foi adiada. Ele visitaria dois pontos de obras na BR-470, em Veranópolis. São pontos que passam por recuperação devido à destruição causada pela chuva de maio do ano passado. Além disso, o ministro também faria a entrega do complexo viário de Esteio, as obras que vinham sendo realizadas na BR-116.