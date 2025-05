Vice-prefeito de Caxias faz gesto de aproximação com o PDT; veja destaques da política

Daniel Corrêa / Divulgação

O vice-prefeito de Caxias do Sul, Edson Néspolo, participou de uma reunião interna do PDT e defendeu a lealdade recíproca entre o governo e o partido. Ele representou o governo. Ex-integrante da sigla e atual presidente municipal do União Brasil, Néspolo apontou a importância do PDT como o partido com mais filiados na cidade, e com dois vereadores na Câmara, além da Secretaria da Habitação, com José de Abreu.

É um gesto de aproximação importante, considerando que o partido teve a candidatura de Alceu Barbosa Velho como vice-prefeito de Denise Pessôa (PT). Integrantes da sigla, como o presidente municipal, Rafael Bueno, chegaram a abrir voto em Maurício Scalco (PL) no segundo turno. Hoje integrante da base, Bueno é um dos maiores defensores do governo no Legislativo.

Avaliações

Reunião ocorreu nesta quarta-feira. Thales Comerlato Castagna / Divulgação

Diretores, vice-diretores e representantes de escolas se reuniram com vereadores de Caxias nesta quarta-feira (7) para debater demandas e dificuldades do setor da educação. É uma consequência do esfaqueamento de uma professora da Escola João De Zorzi, no início de abril.

Os educadores trataram de problemas de infraestrutura, sobrecarga de trabalho, demora na disponibilização de cuidadores para atendimento especializado e casos de violência. O encontro também teve a presença da secretária municipal de Educação, Marta Fattori.

Pirata

A vereadora Andressa Mallmann (PDT) pediu a exoneração de servidores que atuaram no caso de um cachorro pit-bull abandonado no interior de Forqueta. O episódio ocorreu em fevereiro, mas somente na última semana uma sindicância foi aberta para apurar o caso.

A ONG de proteção animal SRD, presidida por Andressa, afirma que o cão, batizado de Pirata, foi retirado do local do abandono e largado no bairro Desvio Rizzo por equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas). A entidade também acionou o Ministério Público (MP).

— Sou da base do governo, mas meu papel como vereadora é fiscalizar — disse a vereadora na tribuna na sessão de terça, acrescentando que obteve apoio do prefeito Adiló Didomenico.

Passarelas

Em discurso na última terça-feira (6), o vereador Capitão Ramon (PL) cobrou a construção de mais passarelas em Caxias do Sul. Ele lembrou que o acesso ao bairro Planalto tinha a previsão de uma travessia aérea, que depois foi retirada do projeto.