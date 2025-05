Viaduto para acesso ao Desvio Rizzo é condição da prefeitura de Caxias ao Estado para assumir rodovia

As negociações ainda precisam evoluir, mas a proposta do município não se resume a uma elevada no conjunto de semáforos da RS-453 com a Avenida Alexandre Rizzo — onde Adiló chegou a defender a construção de um túnel no passado. O projeto já elaborado por técnicos da Secretaria do Planejamento prevê deslocar o acesso principal ao bairro para um novo ponto, entre o atual e o viaduto torto. É nesse local que a elevada seria posicionada, com vias inferiores que se conectariam com as avenidas do bairro.