Vereadoras cobram término de vias que receberam primeira camada asfáltica em Caxias; veja destaques da política

Carlos Bianchini está entre as vias que aguardam pela segunda camada. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A vereadora Estela Balardin (PT) criticou, nesta quarta-feira (14), a demora do município na conclusão da pavimentação de diversas ruas de Caxias que receberam a primeira camada asfáltica pouco antes das eleições do ano passado.

Ao lado da vereadora Daiane Mello (PL), que também já havia abordado o tema em outra ocasião, foram relacionadas vias que ainda aguardam a etapa final das obras, como a Rua Amadeo Rossi, no bairro Fátima, e a Avenida Serrano Santo Antônio, no Serrano. As ruas Carlos Bianchini e Ernesto Casara também estão nessa condição.

— Passou a eleição, passou a vontade de fazer a camadinha de asfalto nos bairros — provocou Estela.

As intervenções fazem parte do pacote de recapeamento ou asfaltamento de 89 ruas. Trata-se de um programa já previsto para durar meses e que segue em andamento, mas a desaceleração no ritmo das novas pavimentações, em comparação com a aplicação da primeira camada, tem causado incômodo aos usuários das vias.

Cabe à administração municipal convencer a população de que as primeiras ações não tiveram caráter eleitoreiro.

A propósito

A manifestação de Estela ocorreu durante um aparte ao discurso de Daiane Mello, que fazia cobranças relacionadas ao Núcleo de Apoio aos Profissionais da Educação (Nape). A iniciativa foi lançada em outubro do ano passado e ganhou repercussão após um debate na Câmara realizado no mesmo dia.

Na ocasião, o então candidato Adiló Didomênico (PSDB) deixou o adversário Maurício Scalco (PL) em situação embaraçosa ao fazer uma pergunta sobre o programa. Scalco não sabia do que se tratava.

Caxias em Nova York

Comitiva segue até esta quinta-feira (15) em Nova York Ernani Polo / Divulgação

O RS Day, um dos eventos da Brazilian Week (Semana do Brasil), em Nova York (EUA), contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa (AL), o deputado estadual caxiense Pepe Vargas (PT), e também do empresário Daniel Randon, presidente da Randoncorp. O painel foi realizado nesta terça-feira (13) e teve como propósito apresentar oportunidades de investimento no Estado a um público de cerca de 100 pessoas, composto por gestores de fundos e empreendedores.

Até esta quinta-feira (15), a delegação gaúcha — integrada também pelo governador Eduardo Leite (PSDB) e por outros membros do Executivo estadual e da Assembleia — participará de compromissos em busca de novas possibilidades de negócios. A missão já incluiu, por exemplo, encontros com representantes de empresas de tecnologia, reuniões com investidores e com organizações multilaterais.

Evento em Caxias terá presença de Feliciano

O pastor e deputado federal Marco Feliciano (PL) estará em Caxias do Sul nesta sexta-feira (16). Ele participará da celebração do 6º aniversário do Vigilião Remanescentes do Monte, que será realizado a partir das 20h nos pavilhões da Festa da Uva. O encontro reunirá diversas denominações evangélicas em uma noite de orações, que contará também com apresentações de cantores locais.