Servidores de Caxias do Sul rejeitam proposta de reajuste salarial e anunciam nova paralisação na segunda

Servidores de Caxias do Sul recusaram a proposta de reajuste salarial da prefeitura. Porthus Junior / Agencia RBS

Os servidores de Caxias do Sul recusaram a proposta de reajuste salarial, anunciaram estado de greve e uma nova paralisação para segunda-feira (19), a partir das 8h. No entanto, aprovaram a proposta do Executivo sobre a Lei 409/2012.

O valor oferecido pelo Executivo foi de um reajuste salarial de 1% acima da inflação, porém, o Sindicato dos Servidores (Sindiserv) reivindica um reajuste de 5,5% nos vencimentos. Com isso, em decisão tomada durante uma assembleia realizada no Largo da Prefeitura após o dia de paralisação, a proposta foi rejeitada pela maioria.

Mas, na conversa da presidente do Sindiserv, Silvana Piroli, e da comissão de negociação da entidade com o Executivo durante a tarde, foi ofertada uma nova proposta sobre a correção das distorções da Lei 409/2012, que criou diferentes salários para funções já existentes. No documento, foi sugerido:

Pagamento dos reajustes para os próximos seis anos, sendo: 10% em agosto de 2026, 15% em 2027, 2028, 2029 e 22,5% em 2030 e 2031.

Quem já estiver aposentado pela paridade e integralidade ou for se aposentar nesse período vai receber a diferença conforme o calendário.

A proposta pode ser enviada para votação na Câmara de Vereadores até setembro de 2025. O prazo foi solicitado pelo Executivo para conseguir encaminhar junto ao documento a sugestão da redução das horas extras.

A proposta foi aprovada pela maioria, mas será reivindicado que seja enviada em julho.

A líder sindical Silvana Piroli disse que a paralisação na segunda é uma forma de fazer com que a administração repense a proposta salarial.

— Esperamos que o governo negocie e aumente a proposta, porque o fato de nós termos assumido a previdência aliviou os cofres da prefeitura, portanto, é preciso que a gente tenha uma recomposição. A gente espera que na segunda-feira (19) se possa avançar nisso. Quem sabe no final de semana o próprio governo sente e reveja a proposição, porque a categoria não aceitou — disse Silvana.

Reajuste no vale-refeição já foi aprovado

Já foi aprovado pelos servidores em abril a equiparação do vale-refeição (VR) ao dos servidores da Câmara, que tem o valor bruto de R$ 949,52 e valor líquido de R$ 854,57.

Hoje, o VR dos servidores da prefeitura é R$ 854,70 bruto e R$ 769,23 líquido. Ou seja, com a equiparação, a administração diz que haverá o ganho bruto de R$ 94,82 e líquido de R$ 85,34. O reajuste no VR atinge todos os servidores ativos.

Nota oficial da Prefeitura de Caxias do Sul