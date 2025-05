Servidores de Caxias do Sul rejeitam nova proposta de reajuste salarial apresentada por prefeitura 

Os servidores municipais de Caxias do Sul rejeitaram nesta terça-feira (20), a nova proposta de reajuste salarial apresentada pela prefeitura. Pela maioria dos votos, a oferta de 1% de ganho real a ser pago na folha de setembro de 2025 e 0,5 % de ganho real a ser pago na folha de abril de 2026 , foi recusada.

A proposta da prefeitura também incluía o reajuste de 22% do auxílio-alimentação a ser paga a metade a partir de junho de 2025 e o restante a partir de abril de 2026. Conforme o prefeito Adiló Didomenico, a administração e Caxias do Sul chegou ao limite das possibilidades e corre risco de comprometer as finanças públicas municipais.