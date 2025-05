Segunda é o último dia para evitar o cancelamento do título eleitoral; saiba o que fazer para regularizar situação

Chegando no final do prazo determinado para regularização dos 17.136 títulos canceláveis em Caxias do Sul, apenas 659 pessoas, o equivalente a 3,84% do total, realizaram o pagamento da multa para normalizar o cadastro. O dado é desta quinta-feira (15). O último dia para evitar o cancelamento é na próxima segunda-feira (19) e pode ser feito de forma online (confira o passo a passo abaixo).