Primeira-dama de Caxias inaugura gabinete na prefeitura; veja outros destaques da política

Pâmela Rosa (E) e Jussara Canali vão atuar em ações sociais. Ricardo Rech / Divulgação

A primeira-dama de Caxias do Sul, Jussara Canali, ganhou um gabinete no 1º piso do Centro Administrativo, na tarde de quarta-feira (14). O espaço integra a estrutura do gabinete do prefeito.

Ao lado da vice-primeira-dama, Pâmela Rosa, Jussara vai atuar em ações sociais e campanhas, especialmente voltadas às mulheres. O ato de inauguração, inclusive, ocorreu no Dia da Mulher Caxiense, e contou com a parceria da Coordenadoria da Mulher.

Embora o espaço seja cedido pelo município, a atuação da primeira-dama e da vice-primeira-dama não é remunerada. Desde a administração de José Ivo Sartori, concluída em 2012, não havia gabinete da primeira-dama em Caxias.

