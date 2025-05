Prefeitura de Caxias estuda lançar primeira licitação do aeroporto de Vila Oliva em três meses

Área está pronta para receber obras Porthus Junior / Agencia RBS

O avanço dos trâmites para inclusão do aeroporto de Vila Oliva no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), há uma semana, já mobiliza técnicos da prefeitura de Caxias para agilizar a contratação da obra. Enquanto aguarda apenas a oficialização de Brasília, esperada para os próximos dias, o município já avalia lançar a primeira licitação para contratar os serviços em dois ou três meses.

A documentação já está pronta há um bom tempo, mas o caminho que será adotado ainda depende de uma avaliação da administração municipal. É possível, por exemplo, fazer uma contratação em lotes. Se essa for a opção, a primeira licitação pode envolver a terraplenagem ou a infraestrutura subterrânea. Também é viável contratar de uma só vez todas as obras do chamado lado ar, que contempla as pistas e pátios, além do nivelamento do terreno.

O secretário de Planejamento de Caxias, Marcus Vinicius Caberlon, pretende discutir a questão nos próximos dias com o prefeito Adiló Didomenico e o vice-prefeito, Edson Néspolo. Caberlon já recebeu a sinalização de que os ministros envolvidos no PAC irão ratificar a decisão do Conselho Gestor de incluir o projeto no programa. A partir da oficialização e da aprovação final da documentação, o município poderá acessar ao menos parte dos R$ 170 milhões já reservados e previstos para essa etapa.

Estudo arqueológico contratado

Em outra frente, o município definiu a empresa que fará o estudo arqueológico complementar na área do aeroporto. A expectativa é de que o contrato seja publicado nos próximos dias e o levantamento deve levar de três a quatro meses. Caberlon diz que não é necessário concluir todo o trabalho para obter o resultado da análise.

Se o cronograma se confirmar, portanto, o estudo estará pronto antes da assinatura da ordem de início de qualquer obra de construção. Embora dependa de perfurações, o secretário avalia que o fato de já existir um estudo anterior torna improvável a descoberta de novos vestígios arqueológicos.