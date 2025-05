Prefeitura de Caxias agora busca área pública para instalar parque automotivo

A revelação de que a área na localidade de Aparecida, em Vila Seca, interior de Caxias do Sul, não poderá receber o Parque Automotivo foi um banho de água fria em quem é adepto do automobilismo. Em uma publicação desta quinta-feira (15) nas redes sociais do prefeito Adiló Didomenico, todos os comentários eram de cobrança pela construção da pista.