Prefeito de Caxias diz que nova área do parque automotivo será anunciada nos próximos dias

Faixa de agradecimento seguia ficada no terreno de Vila Seca. Porthus Junior / Agencia RBS

Após a repercussão negativa do anúncio de que o Parque Automotivo não será mais construído junto ao Parque Rural, em Vila Seca, em Caxias do Sul, o prefeito Adiló Didomenico (PSDB) divulgou uma nota nesta quinta-feira (15). No comunicado, afirma que o novo local da pista de arrancada será divulgado "nos próximos dias".

A nota acrescenta que o espaço contará com outras estruturas além da pista de arrancada que estava prevista para o endereço anterior, mas não especifica quais serão as novas atrações.

O texto informa ainda que a instalação exclusiva do Parque Rural, com atividades tradicionalistas, em Vila Seca, atende a um pedido da comunidade local. Além disso, a área de preservação permanente (APP) existente no terreno será utilizada como compensação ambiental pelas obras de pavimentação das vias do interior.

Na quinta-feira, o diretor da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Ricardo Daneluz, explicou que a desistência da construção da pista ocorreu devido aos desníveis do terreno e à presença das APPs. A busca, segundo ele, é por uma área pública, a fim de evitar custos e burocracias com aquisição de terrenos.

Agradecimento

O movimento do automobilismo em Caxias é bastante organizado e aguarda há anos por um espaço para competições, o que justifica a frustração de quem é ligado ao setor. A pista de arrancada é uma promessa do primeiro mandato, reforçada durante a campanha eleitoral.

A Associação Caxiense de Esporte Automotor (Ascea) chegou a instalar uma faixa de agradecimento pela futura construção da pista no terreno de Vila Seca. A mensagem foi fixada em setembro e aparece em um vídeo publicado na época pelo vereador Wagner Petrini (PSB), que mostra uma retroescavadeira operando no local. Na realidade, as obras não chegaram a ser iniciadas e o Parque Rural ainda está em fase de projeto.