PDT de Caxias define Rafael Bueno como pré-candidato à Assembleia; veja destaques da política

Faltando menos de um ano e meio para a abertura das urnas, as eleições de 2026 já ocupam espaço importante na agenda dos partidos. No fim da semana passada, o vereador Rafael Bueno foi oficializado pelo PDT como pré-candidato a deputado estadual. Ao contrário de outros anos, quando o partido lançou mais candidatos para o cargo, desta vez Bueno deve ser aposta única.

O anúncio ocorreu em convenção do diretório municipal, no plenário da Câmara de Caxias. A reunião contou com a presença do deputado federal Afonso Motta (PDT). Mesmo com a sigla tendo o maior número de filiados na cidade, o nome de Motta, que é de Porto Alegre, deve ser apoiado pelo diretório municipal à reeleição para a Câmara dos Deputados.

Será a segunda vez que Rafael Bueno tentará vaga na Assembleia Legislativa. A primeira foi em 2014, quando ele ainda era filiado ao PCdoB. Na época, ele ficou na suplência.

Recusa

A vereadora Andressa Mallmann chegou a ser cotada pelo PDT para se candidatar a deputada federal e fazer a dobradinha com Rafael Bueno. A parlamentar, no entanto, recusou o convite.

À coluna, ela disse ter um "compromisso com a cidade" e que não tem intenção de sair de Caxias até finalizar o que acredita ser necessário. Eleita pela ligação com a causa animal, Andressa afirmou ainda ter que "discutir políticas públicas amplamente".

Homenagem aos 150 anos

A Assembleia Legislativa (ALRS) realiza nesta terça-feira (20) um Grande Expediente Especial em homenagem aos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Será às 14h no Plenário 20 de Setembro.

A sessão já tem a presença confirmada do cônsul-geral da Itália no Rio Grande do Sul, Valério Caruso, além de representantes de entidades culturais, grupos folclóricos e instituições ligadas à história da imigração. O governador Eduardo Leite (PSD) também é aguardado.

A homenagem foi proposta pelo deputado Guilherme Pasin (PP), que no início do mês recebeu a Ordine della Stella d'Italia (Ordem da Estrela da Itália), uma das maiores condecorações do governo italiano. A honraria foi entregue pelo embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, que destacou o trabalho de fortalecimento de laços entre Brasil e Itália. Pasin é presidente da Frente Parlamentar Brasil-Itália na ALRS.

Dados para basear ações

Diretor-executivo do Cisga (E) recebeu os recursos na semana passada.

O Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha (Cisga) está desenvolvendo um projeto para reunir dados das emissões de gases do efeito estufa e impactos causados pelas mudanças climáticas nas cidades que integram o grupo. Objetivo é reunir as informações em uma plataforma digital acessível, capaz de traçar um perfil de cada município e contribuir na elaboração de políticas e ações de enfrentamento dos impactos das mudanças climáticas.

O projeto já recebeu R$ 300 mil em emendas parlamentares, encaminhada pela deputada federal Denise Pessôa (PT). Os recursos, entregues na semana passada pela assessoria da deputada ao diretor-executivo do Cisga, Rudimar Caberlon, serão utilizados na criação da plataforma virtual, que será abastecida conforme os dados forem coletados.

Projeto propõe campanha contra esmolas

Projeto foi proposto por Hiago Morandi e Daiane Mello

Os vereadores Daiane Mello e Hiago Morandi, ambos do PL, protocolaram um projeto de lei na Câmara para instituir uma campanha municipal para convencer a população a não dar esmolas. O objetivo é incentivar a ajuda a instituições sociais e políticas oficiais de acolhimento.

Se for implantada e aprovada, a campanha prevê instalação de placas informativas, distribuição de materiais, atividades em escolas e outras instituições e canais oficiais de contato. Embora seja uma proposta da oposição, a medida está alinhada a manifestações da atual administração e também de gestões anteriores.