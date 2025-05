Partido Novo abre inscrições para sessão simulada da Câmara dos Deputados em Caxias; veja destaques da política

O partido Novo vai promover em Caxias do Sul, no dia 14 de junho, a 5ª edição do Plenário Simulado. A programação, organizada pela juventude da sigla, reproduz uma sessão legislativa da Câmara dos Deputados, com projetos polêmicos e seguindo o regimento interno da Casa.

Interessados podem se inscrever em um link disponível no perfil da Juventude do Novo no Instagram (@juventudenovors) até quarta-feira (21). Qualquer pessoa pode participar, independentemente da idade ou de filiação partidária. Há uma taxa de R$ 60, devolvida a quem comparecer.

Cara nova

Veículo já está em circulação. Gabinete do deputado Neri,O Carteiro / Divulgação

A Kombi utilizada como gabinete móvel do deputado estadual Neri, O Carteiro recebeu uma nova adesivagem na última semana. A iniciativa existe desde quando o parlamentar era vereador de Caxias do Sul.