Nova proposta para a Maesa, em Caxias, atende apontamentos de investidores

Opção analisada é conceder toda ala leste do complexo. Osny Varela / TV Câmara Caxias/Divulgação

As alterações no projeto de concessão da Maesa, apresentadas na quarta-feira (21), incluíram praticamente todos os apontamentos realizados por investidores ouvidos pelo município nos últimos meses. A principal alteração é a destinação de um pavilhão inteiro para estacionamento, antes inexistente. O espaço vai ficar no pavilhão 5, na esquina das ruas Dom José Baréa e Treze de Maio, que não entraria no projeto anterior.

Essa era uma condição fundamental para a atração de clientes para o mercado público e para as demais atrações do complexo, mas também pode ser tornar uma fonte de receita importante. Isso porque parte do valor arrecadado será destinado para o Fundo de Restauração da Maesa (Funmaesa).

A inclusão de outro pavilhão, com fachada para a Rua Plácido de Castro, amplia a área com potencial de negócios no complexo, mas tem o objetivo principal de dar segurança jurídica ao futuro investidor. Antes, o espaço previa a instalação de empreendimentos gastronômicos, mas estava fora da concessão.

Se fossem implantados por outro parceiro privado, poderia gerar concorrência ao operador do mercado público. Da mesma forma, a destinação do pavilhão na esquina da Treze com a Plácido para as secretarias pode garantir um público mínimo para o empreendimento.