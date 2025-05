Morre Nestor Furlan, ex-vereador de Caxias do Sul,  aos 91 anos

Nestor Furlan aposentou-se como policial rodoviário federal e deixa quatro filhas Acervo do Centro de Memória / Câmara Caxias

Morreu nesta segunda-feira (5) o ex-vereador de Caxias do Sul Nestor Furlan, aos 91 anos. Como suplente, ele assumiu quatro vezes uma cadeira na Câmara Municipal.

Conforme as informações da Casa Legislativa, Nestor assumiu na XI Legislatura (1993-1996), pelo então PPB, em quatro oportunidades naquele período. No projeto Memória Viva, do Centro de Memória da Casa, consta uma declaração do parlamentar: "Eu tive pouca oportunidade na Câmara de Vereadores, pois fiquei como suplente. Porém, defendi no Legislativo o saneamento dos arroios Tega e Pinhal".

Natural de Caxias, aposentou-se como policial rodoviário federal. De acordo com Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Estado do Rio Grande do Sul (Sinprf-RS), ele fez parte da turma de 1965, atuando em Caxias do Sul.

Nestor deixa quatro filhas. As últimas despedidas ocorrem nesta terça-feira (6), no Memorial São José de Caxias do Sul, na Capela A.