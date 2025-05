Ministro dos Transportes estará na Serra nesta sexta-feira; veja destaques da política

Ministro também tem agenda em Esteio. Porthus Junior / Agencia RBS

O ministro dos Transportes, Renan Filho, estará na Serra nesta sexta-feira (23). Ele visitará dois pontos de obras na BR-470, em Veranópolis. São pontos que passam por recuperação devido à destruição causada pela chuva de maio do ano passado.

A chegada está prevista para as 11h. Às 15h, o ministro fará a entrega do complexo viário de Esteio, as obras que vinham sendo realizadas na BR-116.

Estacionamento

A prefeitura de Caxias revogou nesta quarta-feira (21) o decreto 23.320, de 11 de outubro de 2024. A normativa regrava a autorização do uso de vagas de preferenciais de estacionamento com base em resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). As regras vinham gerando questionamento de familiares de pessoas com autismo, sob o argumento de que retiravam o direito de uso dos espaços.

Na última semana, o município disse que o decreto não proibia a concessão de credenciais de estacionamento a esse público. As reclamações, porém, continuaram, e o município resolveu rever a normativa. Segundo o líder de governo, vereador Daniel Santos (Republicanos), um novo decreto será publicado prevendo também uso das vagas preferenciais por pessoas com Síndrome de Down.