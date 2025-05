Lançado durante as eleições, Núcleo de Apoio aos Profissionais da Educação (Nape) ainda não iniciou as atividades 

A vereadora Daiane Mello (PL) trouxe à tona um assunto que não era mais tratado desde as eleições de 2024: o Núcleo de Apoio aos Profissionais da Educação (Nape). O projeto foi anunciado durante o período eleitoral e, até o momento, não teve nenhuma atividade realizada. A informação foi confirmada pela assessoria da Secretaria da Educação (Smed), que alegou que o serviço ainda está em "reestruturação".

O Nape foi lançado no dia 23 de outubro de 2024, com o objetivo de oferecer apoio e suporte psicossocial aos educadores, seja da rede municipal, seja da rede particular. Na mesma data, estava acontecendo um debate entre os então candidatos a prefeito Adiló Didomenico (PSDB) e Mauricio Scalco (PL) na Câmara de Vereadores. Naquele momento, Adiló questionou Scalco sobre o tema, o qual não soube responder, dado que o projeto estava sendo lançado naquela mesma data.

A situação, que na época foi considerada embaraçosa, foi trazida novamente para discussão com os questionamentos da vereadora Daiane Mello (PL) sobre o funcionamento do núcleo. A parlamentar diz que recebeu denúncias de que o serviço não estava sendo ofertado.

A vereadora ainda lembrou o caso de violência na Escola João De Zorzi, no bairro Fátima Baixo, onde uma professora foi esfaqueada por alunos, que estão apreendidos. Segundo ela, episódios como esse evidenciam a urgência de políticas públicas efetivas voltadas à saúde emocional e proteção dos profissionais da educação.

— É revoltante ver um tema tão sério usado como ferramenta de marketing político. Não se trata de ideologia ou oposição. Estamos falando de saúde mental e segurança de quem educa nossas crianças e jovens — destaca a vereadora.

O que diz a prefeitura

Tanto a vereadora quanto o Pioneiro buscaram informações sobre o funcionamento do Nape com a administração. Para a reportagem, a assessoria de imprensa da Secretaria de Educação enviou uma nota confirmando que não houve atividades do programa desde o lançamento.

"Não tivemos o programa no final do ano. Após a eleição, tivemos período de férias dos professores e a troca da gestão da secretaria em janeiro. Com a troca de gestão, a secretaria passou a reestruturar o formato".

A atualização mais recente sobre o Nape, segundo a nota, ocorreu no dia 28 de abril, quando foi feita uma reunião sobre a reestruturação do Núcleo. Com a presença dsa secretárias da Educação, Marta Fattori, e da secretária de Administração, Tecnologia e Inovação, Grégora Fortuna dos Passos, e de equipes da Smed, foi definido que o Nape atuará como uma extensão do Gapep (Gerência de Acompanhamento Psicossocial e Estágio Probatório) dentro da Secretaria.

"O espaço vai oferecer aos profissionais da Educação o mesmo serviço de apoio psicossocial já disponível no Centro Administrativo. O suporte inclui atendimento psicossocial com escuta qualificada, suporte emocional e orientações, ações preventivas em saúde ocupacional e programas de qualidade de vida".

Ainda de acordo com a nota, a mudança faz parte de uma das ações debatidas pela Comissão Intersetorial de Combate à Violência, criada em resposta ao episódio de violência contra a professora em abril.

A assessoria também destacou que, caso algum profissional precisar de algum suporte, existem duas vias: a direção pode encaminhar a professora, mediante o aceite do servidor para o Recursos Humanos (RH) da Smed, ou o próprio servidor pode buscar o RH da Smed.