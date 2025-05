Lançada segunda edição de projeto para estudantes de Caxias criarem propostas de lei; veja destaques da política

O Centro Tecnológico da Universidade de Caxias do Sul (Cetec-UCS) iniciou, no último sábado (26), a segunda edição do projeto Construindo Leis. Em colaboração com a Câmara de Vereadores, alunos do Itinerário Formativo Construindo a Cidadania, do 1º Ano do Ensino Médio, realizarão uma série de atividades até novembro. As ações envolvem pesquisas e oficina de redação de leis.