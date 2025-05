Hospital Geral de Caxias recebe R$ 2 milhões em emendas para serviço de cardiologia; veja destaques da política 

A entrega foi feita pelo chefe de gabinete de Denise, Gabriel Godoy, e pela vereadora Rose Frigeri (PT). A Universidade de Caxias do Sul (UCS) também recebeu R$ 550 mil para novos equipamentos da clínica de reabilitação, a criação de um espaço infantil para crianças de escolas públicas e melhorias no zoológico.

Recursos também para o Recanto

O Recanto da Compaixão Frei Salvador e a Associação Mão Amiga também receberam R$ 200 mil cada. Os recursos foram indicados pelo gabinete de Denise Pessôa (PT) por meio do Participa, edital que selecionou projetos para receberem valores de emendas . A entrega ocorreu no último fim de semana.

Medalha pela gestão da UPA

Integração

No momento em que a catástrofe climática de 2024 completa um ano, municípios da Região das Hortênsias e dos Campos de Cima da Serra mantêm diálogos para enfrentar situações semelhantes no futuro.

Em encontro realizado em Cambará do Sul há uma semana, representantes de Gramado, Canela, Cambará do Sul e São Francisco de Paula discutiram ações a serem adotadas pela Defesa Civil dos municípios de forma integrada. As cidades, assim como Santa Maria do Herval e Picada Café, integram a Associação dos Municípios de Turismo da Serra (Amserra).