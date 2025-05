À espera do pix Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Governo federal inicia trâmites de liberação de recursos para novo aeroporto de Caxias; veja destaques da política

Projeto entrou no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no início do mês. Liberação de recursos abre caminho para licitação