Ex-secretário de Gestão Estratégica e Finanças na prefeitura de Caxias, Milton Balbinot é o novo presidente da Codeca 

Balbinot estava na Gestão Estratégica desde o início do ano, no segundo mandato do prefeito Adiló Didomênico. Luan Hagge / Divulgação

A prefeitura de Caxias do Sul anunciou oficialmente nesta sexta-feira (30) Milton Balbinot como presidente da Codeca, autarquia responsável pela limpeza urbana. O ex-secretário municipal de Gestão Estratégica e Finanças começa no cargo a partir de segunda-feira (2). Ele assume a função no lugar de Maria de Lourdes Fagherazzi, que ocupava a tarefa desde março de 2022.

No comunicado da prefeitura, também foi informado o nome que assumirá a Secretaria de Gestão Estratégica e Finanças no lugar de Balbinot, sendo o administrador de empresas Gilberto Galafassi, de 64 anos. No anúncio da saída de Maria de Lourdes, a administração destacou que ela recebeu o convite para assumir a pasta, mas recusou "por decisão pessoal".

Galafassi tem 34 anos de experiência na área administrativa financeira e colaborou voluntariamente na elaboração do Planejamento Estratégico da gestão do prefeito Adiló Didomenico e do vice Edson Néspolo neste ano. Ele também assume a cadeira a partir de segunda-feira.

Currículo de Milton Balbinot

Bacharel em Ciências Econômicas com pós-graduação e especialização em Gestão Financeira.

Foi gerente Administrativo-Financeiro da Codeca de 2005 a 2012 e diretor Financeiro da Companhia de 2013 a 2016.

Também foi diretor Financeiro da Secretaria da Saúde de 2021 a 2023 e atuou como controlador-geral do Município.

Currículo Gilberto Galafassi