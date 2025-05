Entenda o que é a Lei 409/2012, que afeta 2,6 mil servidores municipais de Caxias do Sul

Problema se arrasta desde 2012 e começará a ser solucionado em 2026. Ulisses Castro / Agencia RBS

A Lei Municipal Complementar nº 409/2012 de Caxias do Sul, sancionada pelo ex-prefeito José Ivo Sartori (MDB), tornou-se um dos tópicos centrais de discussão entre o Sindicato dos Servidores Municipais (Sindiserv) e o Executivo desde a efetivação. A proposição reformulou a estrutura administrativa do serviço público e criou diferentes salários para funções já existentes. Somente 13 anos depois, mais precisamente na última quinta-feira (22), foi encontrada uma solução para o problema considerado histórico.

Atualmente, dos 7 mil servidores ativos, a legislação afeta 2.652 da administração direta, indireta e aposentados. Segundo a presidente do Sindiserv, Silvana Piroli, a lei criou uma distorção nos salários dos servidores a partir de 2012. Dessa forma, quem foi nomeado depois da sanção recebe uma remuneração mais alta do que os servidores anteriores à lei. Em 2013 foi criada a Parcela Autônoma Especial (PAE), que buscou corrigir a diferença. Contudo, não tem validade para o momento da aposentadoria.

Após 13 anos, com a articulação do Sindiserv, a administração municipal apresentou uma proposta para solucionar o problema. Juntamente com o reajuste salarial de 2%, os servidores aprovaram a oferta das correções da Lei 409. A medida também impacta quem já estiver aposentado pela paridade e integralidade ou for se aposentar nesse período.

O que prevê a proposta

Segundo os dados da prefeitura, a legislação afeta 52 cargos, o equivalente a:

Cerca de 1,9 mil servidores ativos da administração direta.

120 do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Caxias do Sul (Samae).

143 da Fundação de Assistência Social (FAS).

489 aposentados.

A Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca) não é afetada pela lei, pois a empresa é de "economia mista" (com participação pública e privada), com isso, os colaboradores são do regime CLT.

Assim, com o novo acordo, o Executivo precisará equiparar os salários a partir do mais alto. A menor correção é de 1,01% e a maior de 83,52%. A média de incremento real nas remunerações será de 15,86%.

Esse acerto será efetuado nos próximos seis anos, sendo: 10% em agosto de 2026; 15% em 2027, 2028, 2029; e 22,5% em 2030 e 2031. Consequentemente, a PAE será reduzida de acordo com as porcentagens previstas. O impacto financeiro nos cofres públicos nos próximos seis anos será de R$ 40 milhões.

O projeto deve ser enviado para votação na Câmara de Vereadores em agosto de 2025.

Conquista da categoria

Silvana conta que, desde 2012, o sindicato vem buscando a resolução das consequências da Lei 409. Na época, a entidade entrou com ações judiciais, no entanto, sem êxito. A partir de 2017, quando a gestão de Silvana assumiu a presidência, iniciaram as negociações.

— A gente optou por encontrar uma maneira de superar isso na negociação, fazendo um grupo de trabalho, sentar e pensar uma alternativa. E eu tenho que reconhecer que isso foi muito fruto dos técnicos da Secretaria da Administração e de um grupo de trabalho que a prefeitura tinha, que capitaneou esse período todo. Então, a gente passou por vários prefeitos, vários secretários da administração para chegar a isso — comenta Silvana.

Além disso, a presidente salienta que, com esse processo já alinhado, será possível focar em outras demandas, como a dos professores.

— Nós temos uma reivindicação que todo ano a gente apresenta que é de que os professores ganhem o mesmo de acordo com os níveis de escolaridade superior. Isso está na proposta do Plano Nacional de Educação. Agora, com a lei, vai ficar tudo muito mais claro, organizado e vai permitir que depois se avance em outros debates que são necessários para todas as categorias.

Servidores em números

Total de servidores do município – 7.078

Total de professores – 3.154

Total da folha de pagamento – R$ 43.321.123,75*

*Dados de abril de 2025.

Dos afetados pela Lei 409/2012