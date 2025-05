Com salário de R$ 1,1 mil, Câmara de Vereadores de Caxias abre inscrições para vagas de estágio 

As inscrições são gratuitas e vão até o dia 27 de maio. Vitor Ló/Câmara Caxias / Divulgação

A Câmara de Vereadores de Caxias do Sul abriu o processo seletivo para o cadastro reserva de estagiários. As inscrições são gratuitas e vão até o dia 27 de maio. A disponibilidade inclui vagas referentes a 11 cursos de Ensino Superior (veja abaixo). A carga horária é de seis horas, com um salário de R$ 1.153,05, além de auxílio-transporte.

Para participar, é preciso que o estudante esteja matriculado já no segundo semestre dos seguintes cursos:

Administração,

Ciências Contábeis

Design Gráfico

Direito

Fotografia

Jornalismo

Letras

Marketing

Produção Audiovisual

Publicidade e Propaganda

Relações Públicas.

Segundo a assessoria da Câmara, os alunos selecionados vão desenvolver atividades relacionadas ao respectivos cursos como na Comunicação, Assessoria Legislativa, no Setor de TI, em áreas administrativas da Casa, Centro de Memória e gabinetes.

Não foi informado o número de vagas disponíveis, dado que o processo é para cadastro reserva, isto é, conforme houver a abertura de vagas os selecionados vão sendo chamados. A duração máxima do estágio é de dois anos.

Inscrições

A inscrição acontece através do e-mail selecaoestagio@camaracaxias.rs.gov.br. Em anexo, o aluno precisa enviar os seguintes documentos: cópia da identidade; comprovante de matrícula no curso; relatório de notas do último semestre imediatamente anterior ao da inscrição, além do formulário preenchido (que está disponível neste link).

Os candidatos que não possuírem acesso à internet poderão obter cópia do formulário de inscrição, no setor de Recursos Humanos da Casa (Rua Alfredo Chaves, 1.323), de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 8h às 17h.