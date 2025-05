Caxias vai receber R$ 1 milhão de indenização por paralização de obra no Desvio Rizzo; veja destaques da política

A prefeitura de Caxias vai receber cerca de R$ 1 milhão de indenização pela paralização da obra de revitalização do acesso ao bairro Desvio Rizzo. O montante vai ser pago pela seguradora do contrato.

Assinado contrato para sistema digital

A prefeitura de Caxias assinou nesta sexta-feira (16) o contrato com a empresa Sydle Sistemas Ltda para a implantação do sistema de gestão dos processos do município. Trata-se de uma plataforma digital que vai reunir todos os trâmites internos do município, tanto da administração direta, quanto das autarquias. Hoje, boa parte da documentação ainda é física. O sistema também vai possibilitar o atendimento online da população, como a abertura de chamados para conserto, por exemplo.