Câmara de Caxias cria programa de combate ao assédio e discriminação; veja destaques da política

Câmara de Caxias cria programa de combate ao assédio e discriminação.

A Câmara de Caxias aprovou nesta quinta-feira (22) o projeto de resolução de mesa 2/2025 que cria o Plano de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e à Discriminação de Gênero dentro da Casa. É uma medida proposta pela Procuradoria Especial da Mulher (PEM) da Câmara, composta pelas sete vereadoras da legislatura, a maior bancada feminina da história.

A medida cria uma comissão interna para tratar do assunto e uma rede de acolhimento, além de campanhas pela melhoria do ambiente de trabalho.

Na terça-feira (20), vereadores e servidores da Casa se engajaram em outra ação da PEM: a campanha "Pela Vida das Mulheres". Todos vestiram a camiseta "Feminicídio Zero".

Boa vizinhança

O chefe do Escritório de Relações Institucionais e Representação de Caxias em Brasília, Mauro Pereira, acompanhou, ao longo da semana, o secretário de Saúde de Caxias, Geraldo da Rocha Freitas Júnior, em visita aos 31 deputados federais gaúchos. A agenda de Freitas na capital federal é voltada à busca de recursos para custear os atendimentos.

Entre os parlamentares visitados esteve o ex-ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta (PT). Conforme Mauro, o deputado recebeu a comitiva com cordialidade e demonstrou interesse em contribuir com a cidade. Ele também elogiou o guia de captação de recursos elaboradopelo município.

— Se até a oposição ajuda, a situação tem que ajudar mais — disse o representante do município em Brasília.

Em busca de investimentos estrangeiros

Na quarta-feira (20), Mauro se reuniu com profissionais da Embaixada dos Estados Unidos. O objetivo foi tratar de assuntos ligados ao desenvolvimento do setor ferroviário do país, inclusive a busca de investimentos. Representantes da indústria também participaram.

Asfalto monitorado por um ano

A prefeitura de Caxias irá monitorar por um ano o recapeamento asfáltico aplicado na Perimetral Norte com a Rua Ludovico Cavinato no último fim de semana. O objetivo é avaliar o comportamento do material implantado com a técnica de microrrevestimento.

O procedimento consiste em aplicar duas camadas de oito milímetros para selar as trincas do pavimento. A técnica já é utilizada em rodovias e permite economia de cerca de 50% na manutenção de vias.

O trabalho no pequeno trecho foi realizado pela empresa Traçado, que recuperou a pista do Aeroporto Hugo Cantergiani. Não houve custo ao município, já que a adoção da técnica foi um teste.

— Em uma reunião sobre o aeroporto pedi se eles faziam microrrevestimento. Pensamos em fazer em Caxias, mas precisávamos fazer um teste. Prontamente eles se disponibilizaram — explica o diretor do Escritório de Projetos, Reinaldo Toscan Neto.

Criançada visita a Câmara

Estudante do Pré I e do Pré II da Escola de Educação Infantil Pimpolho Alegre visitaram a Câmara de Caxias no último dia 16. Curiosos, eles participaram do programa a "Casa é Sua", que abre as portas do Legislativo à comunidade.

A visita também integrou um projeto da própria escola, que consiste em visitar o local de trabalho dos pais.

Estudante do Pré I e do Pré II da Escola de Educação Infantil Pimpolho Alegre visitaram a Câmara de Caxias. Vitor Ló/Câmara Caxias / Divulgação

Nesse caso, a jornalista Vania Espeiorin, que atua na comunicação da Câmara, recepcionou a filha, Martina, e os coleguinhas. Os futuros eleitores conheceram e a estrutura e o funcionamento da Câmara.

Articulações para produção de hidrogênio

A produção de hidrogêncio verde, uma aposta de combustível sustentável para o futuro está no radar da Serra. A Universidade de Caxias do Sul (UCS) está elaborando o projeto de criação do Centro Estadual de Hidrogênio, que prevê o desenvolvimento de uma cadeia produtiva estadual para produção da fonte de energia.

O assunto foi tratado na última quarta-feira (21) pelo presidente do Conselho Regional de Desenvolvimento da Serra (Corede Serra), e ex-reitor da Universidade de Caxias do Sul (UCS), Evaldo Kuiava, e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Pepe Vargas (PT).