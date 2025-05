Câmara de Caxias aprova programa de renegociação de dívidas para o Samae

A Câmara de Caxias aprovou por unanimidade o projeto de lei complementar que cria o programa de recuperação fiscal (Refis) no Samae para este ano. A proposta havia sido encaminhada pelo Executivo no início de abril.

Uma vez iniciado, o programa permitirá aos devedores do Samae quitar dívidas com parcelamentos de até 10 anos. Quanto menor o número de parcelas, maior será o desconto de multas e juros. O pagamento à vista permitirá quitar apenas o valor da dívida com correção monetária.